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На Волині викрили зловмисників, які організували бурштиновий бізнес. ФОТО

На Волині викрили зловмисників, які організували бурштиновий бізнес. ФОТО
На Волині викрили групу осіб в організації бурштинового бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

П’ять обшуків за місцями проживання і в транспортному засобі фігурантів провели вчора, 15 грудня, співробітники слідчого управління ГУНП разом з правоохоронцями управління стратегічних розслідувань в області, спільно з працівниками головного оперативно-розшукового відділу 6-го прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби, за силової підтримки спецпідрозділу.

За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено понад 1,5 кг необробленого каміння бурштину, готові вироби з нього (шари різної фракції), мобільні телефони, транспортний засіб, чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність учасників групи.
На Волині викрили зловмисників, які організували бурштиновий бізнес. ФОТО

Встановлено, що організатори «бізнесу» розробили злочинну схему отримання прибутку шляхом незаконного добування, придбання та обробки бурштину-сирцю на території України.
На Волині викрили зловмисників, які організували бурштиновий бізнес. ФОТО

Фігуранти здійснювали пошук потенційних продавців, які пропонували під реалізацію незаконно добутий камінь бурштину-сирцю, вироби з нього (мінерети, кульки різних фракцій, медальйони та інше).

Незаконно придбане дорогоцінне каміння передавали іншим учасникам, які за допомогою «кустарного обладнання» (станків для обробки і перероблення бурштину та іншого допоміжного устаткування) здійснювали його переробку.

Уже готові вироби з каміння організатори незаконно переправляли через кордон.
На Волині викрили зловмисників, які організували бурштиновий бізнес. ФОТО

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 Кримінального Кодексу України.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

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Теги: Волинь, зловмисники, бурштин
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