Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради

Олександр Кулаков став лауреатом премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.



Про це він написав на своїй сторінці у



Він заявив, що постанову про присудження у 2021 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування за номером 1885-IX офіційно підписано.



"Мою кандидатуру було внесено на розгляд Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту за поданням Міністерства молоді та спорту України і підтримано народними депутатами!" - написав Кулаков.

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