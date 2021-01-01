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Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради

Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради
Директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков став лауреатом премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він заявив, що постанову про присудження у 2021 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування за номером 1885-IX офіційно підписано.

"Мою кандидатуру було внесено на розгляд Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту за поданням Міністерства молоді та спорту України і підтримано народними депутатами!" - написав Кулаков.
Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради

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Теги: лауреат, премія, Верховна Рада, Олександр Кулаков, Луцьк
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