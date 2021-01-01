Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради
Сьогодні, 12:30
Директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков став лауреатом премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
Він заявив, що постанову про присудження у 2021 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування за номером 1885-IX офіційно підписано.
"Мою кандидатуру було внесено на розгляд Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту за поданням Міністерства молоді та спорту України і підтримано народними депутатами!" - написав Кулаков.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
Він заявив, що постанову про присудження у 2021 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування за номером 1885-IX офіційно підписано.
"Мою кандидатуру було внесено на розгляд Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту за поданням Міністерства молоді та спорту України і підтримано народними депутатами!" - написав Кулаков.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як просувається будівництво ЖК «Супернова». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:52
Волинянин вкрав в односельчанина скутер. ФОТО
Сьогодні, 12:37
Лучанин став лауреатом премії Верховної Ради
Сьогодні, 12:30
Тисяча за вакцинацію: коли почнуть надходити гроші
Сьогодні, 12:10
Медіа