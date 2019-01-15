Волинянин вкрав в односельчанина скутер. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Близько 20 години невідомий заволодів скутером Suzuki, котрий належить 26-річному місцевому жителю. Транспортний засіб був припаркований на вулиці села поблизу паркану. Його вартість – 14 тис. грн. Власник двоколісного звернувся з відповідною заявою до поліції.



Оперативники спільно із співробітниками групи реагування патрульної поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний односелець заявника.



Викрадений скутер правоохоронці вилучили.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом.



Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.



Викрадений транспортний засіб вилучили та повернули власникові. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пригода трапилася учора, 15 грудня, ввечері у селі Перевали на Турійщині.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Близько 20 години невідомий заволодів скутером Suzuki, котрий належить 26-річному місцевому жителю. Транспортний засіб був припаркований на вулиці села поблизу паркану. Його вартість – 14 тис. грн. Власник двоколісного звернувся з відповідною заявою до поліції.Оперативники спільно із співробітниками групи реагування патрульної поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний односелець заявника.Викрадений скутер правоохоронці вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом.Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.Викрадений транспортний засіб вилучили та повернули власникові. Триває слідство.

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