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Волинянин вкрав в односельчанина скутер. ФОТО

Волинянин вкрав в односельчанина скутер. ФОТО
Пригода трапилася учора, 15 грудня, ввечері у селі Перевали на Турійщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Близько 20 години невідомий заволодів скутером Suzuki, котрий належить 26-річному місцевому жителю. Транспортний засіб був припаркований на вулиці села поблизу паркану. Його вартість – 14 тис. грн. Власник двоколісного звернувся з відповідною заявою до поліції.

Оперативники спільно із співробітниками групи реагування патрульної поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний односелець заявника.

Викрадений скутер правоохоронці вилучили.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
Волинянин вкрав в односельчанина скутер. ФОТО

Викрадений транспортний засіб вилучили та повернули власникові. Триває слідство.

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Теги: Волинь, Турійськ, крадіжка, скутер
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