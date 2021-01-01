У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП
Сьогодні, 13:25
У Луцьку керманич в стані сп’яніння здійснив ДТП: патрульні склали адміністративні матеріали.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих, яка трапилася на проспекті Волі, що у Луцьку.
Патрульні встановили, що 55-річний водій, керуючи транспортним засобом Ford Mondeo, рухаючись заднім ходом, не переконався, що це буде безпечно та здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot 508 під керуванням 39-річного водія, який рухався головною дорогою.
У керманича Ford Mondeo патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці ДТП. Результат — позитивний (Драгер "показав у небо").
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
Рішення щодо цієї справи, притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування, прийматиме суд.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих, яка трапилася на проспекті Волі, що у Луцьку.
Патрульні встановили, що 55-річний водій, керуючи транспортним засобом Ford Mondeo, рухаючись заднім ходом, не переконався, що це буде безпечно та здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot 508 під керуванням 39-річного водія, який рухався головною дорогою.
У керманича Ford Mondeo патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці ДТП. Результат — позитивний (Драгер "показав у небо").
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
Рішення щодо цієї справи, притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування, прийматиме суд.
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Коментарі 1
Прийматиме корупційний суд ,в нас інакших нема .
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