Як просувається будівництво ЖК «Супернова». ВІДЕО*





Наразі на будівельному майданчику тривають такі роботи:



1-2 під'їзд:



-виконані фасадні роботи, вставлені вікна,

-в будинку розведена електрика, поштукатурені стіни, змонтоване опалення, водопостачання та водовідведення,

-змонтовано колективні димоходи,

-завершують заливати стяжку,

-у 1 під'їзді встановлені двері в квартири.



3 під'їзд:



-мурують 10 поверх,

-вікна встановлені до 6 поверху,

-розводять електромережу по квартирах,

-виконують штукатурні роботи.



4 під'їзд:



-виконують роботи із влаштування армопоясу 9 поверху,

-до 9 поверху зроблено колективний димохід,

-розводять електромережу.



5 під'їзд:



-змуровано 6 поверхів,

-виконані роботи із влаштування армопоясу 6 поверху, монтуємо плити -перекриття.



6 під'їзд:



-залита фундаментна плита,

-змонтовані фундаментні стінові блоки,

-виконуються роботи із влаштування армопоясу.



Також розпочалося будівництво нового будинку на 2 під'їзди.











ЯКІ КВАРТИРИ МОЖНА КУПИТИ У ЖК “СУПЕРНОВА”?



Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.



У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку. Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.



Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, ви маєте можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ЖК "Супернова" триває будівництво найбільшого будинку на 6 під'їздів. Також відбуваються підготовчі роботи для зведення нового будинку.Наразі на будівельному майданчику тривають такі роботи:-виконані фасадні роботи, вставлені вікна,-в будинку розведена електрика, поштукатурені стіни, змонтоване опалення, водопостачання та водовідведення,-змонтовано колективні димоходи,-завершують заливати стяжку,-у 1 під'їзді встановлені двері в квартири.-мурують 10 поверх,-вікна встановлені до 6 поверху,-розводять електромережу по квартирах,-виконують штукатурні роботи.-виконують роботи із влаштування армопоясу 9 поверху,-до 9 поверху зроблено колективний димохід,-розводять електромережу.-змуровано 6 поверхів,-виконані роботи із влаштування армопоясу 6 поверху, монтуємо плити -перекриття.-залита фундаментна плита,-змонтовані фундаментні стінові блоки,-виконуються роботи із влаштування армопоясу.Також розпочалося будівництво нового будинку на 2 під'їзди.Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатніта 3-кімнатніУ новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею віддоУ всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку. Ціна - від. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок -Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, ви маєте можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 543 74 66Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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