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Як просувається будівництво ЖК «Супернова». ВІДЕО*

Як просувається будівництво ЖК «Супернова». ВІДЕО*
У луцькому ЖК "Супернова" триває будівництво найбільшого будинку на 6 під'їздів. Також відбуваються підготовчі роботи для зведення нового будинку.

Наразі на будівельному майданчику тривають такі роботи:

1-2 під'їзд:

-виконані фасадні роботи, вставлені вікна,
-в будинку розведена електрика, поштукатурені стіни, змонтоване опалення, водопостачання та водовідведення,
-змонтовано колективні димоходи,
-завершують заливати стяжку,
-у 1 під'їзді встановлені двері в квартири.

3 під'їзд:

-мурують 10 поверх,
-вікна встановлені до 6 поверху,
-розводять електромережу по квартирах,
-виконують штукатурні роботи.

4 під'їзд:

-виконують роботи із влаштування армопоясу 9 поверху,
-до 9 поверху зроблено колективний димохід,
-розводять електромережу.

5 під'їзд:

-змуровано 6 поверхів,
-виконані роботи із влаштування армопоясу 6 поверху, монтуємо плити -перекриття.

6 під'їзд:

-залита фундаментна плита,
-змонтовані фундаментні стінові блоки,
-виконуються роботи із влаштування армопоясу.

Також розпочалося будівництво нового будинку на 2 під'їзди.





ЯКІ КВАРТИРИ МОЖНА КУПИТИ У ЖК “СУПЕРНОВА”?

Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.

У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку. Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.

Купуючи нерухомість Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року, ви маєте можливість стати учасником акції “Шукайте друга 2.0” та отримати сертифікат на 10 000 гривень у “Нову лінію”. Що для цього потрібно - читайте на сайті БК.
Як просувається будівництво ЖК «Супернова». ВІДЕО*

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, Супернова
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