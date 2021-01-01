На Волині в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 13:01
Учора, 15 грудня, у Ковелі помер пасажир автобусного маршруту №42.
Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
Трагічний випадок стався близько 14-ої години на Привокзальній площі біля ринку. Чоловік старшого віку їхав у маршрутці сполученням: «Сільмаш – вокзал – вулиця Січових Стрільців». При собі він не мав документів.
Родичі померлого знайшлися.
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Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
Трагічний випадок стався близько 14-ої години на Привокзальній площі біля ринку. Чоловік старшого віку їхав у маршрутці сполученням: «Сільмаш – вокзал – вулиця Січових Стрільців». При собі він не мав документів.
Родичі померлого знайшлися.
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