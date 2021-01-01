На Волині в маршрутці помер чоловік





Про це



Трагічний випадок стався близько 14-ої години на Привокзальній площі біля ринку. Чоловік старшого віку їхав у маршрутці сполученням: «Сільмаш – вокзал – вулиця Січових Стрільців». При собі він не мав документів.



Родичі померлого знайшлися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 15 грудня, у Ковелі помер пасажир автобусного маршруту №42.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Трагічний випадок стався близько 14-ої години на Привокзальній площі біля ринку. Чоловік старшого віку їхав у маршрутці сполученням: «Сільмаш – вокзал – вулиця Січових Стрільців». При собі він не мав документів.Родичі померлого знайшлися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію