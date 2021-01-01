Подвійна ДТП на Волині: повідомили стан постраждалих





Про це Інформаційному агентству Станіслав Лінік.



Один із постраждалих відмовився від медичної допомоги, ще один відмовився від госпіталізації, у нього були незначні пошкодження. Третього постраждалого із забоєм хребта та переломом гомілки доставили у Луцьку центральну районну лікарню.



Як повідомляли, вранці на трасі Луцьк-Горохів, поблизу повороту на Несвіч,



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