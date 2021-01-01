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Подвійна ДТП на Волині: повідомили стан постраждалих

Подвійна ДТП на Волині: повідомили стан постраждалих
У ДТП на трасі Луцьк-Горохів за участю трьох авто постраждало троє людей.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

Один із постраждалих відмовився від медичної допомоги, ще один відмовився від госпіталізації, у нього були незначні пошкодження. Третього постраждалого із забоєм хребта та переломом гомілки доставили у Луцьку центральну районну лікарню.

Як повідомляли, вранці на трасі Луцьк-Горохів, поблизу повороту на Несвіч, зіткнулися легковик, «ГАЗ» та вантажівка, що везла цистерну. Від удару легковик відкинуло у відбійник, у нього розтрощена передня та задня частина.

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Теги: ДТП, Луцьк-Горохів, постраждалі
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