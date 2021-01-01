Луцький священник розповів, чому у церкві дзвонять у дзвони





Про це у програмі «Духовна абетка» на Андрій Ротченков.



«У церкві все робиться з певного призначення і в певному порядку. У церковних дзвонів є три функції: кликати людей на богослужіння, показувати урочистість богослужіння і сповіщати про найважливіші моменти богослужіння тим людей, які не присутні у храмі…



Починається літургія – дзвонять дзвони. У важливі моменти, наприклад, читання Євангелія, дзвонять у дзвін, і люди, які не присутні у храмі, знають про це. Так само звучить дзвін під час читання «Символу віри». 12 частинок «Символу віри» – значить 12 разів дзвонять у дзвін. Звучать дзвони й у якісь урочисті моменти. Наприклад, коли приїжджає архієрей, його зустрічають дзвонами. Чи коли вінчаються. На похороні – свій дзвін, сумний, він супроводжує людину у невидимий світ, а також сповіщає людям, які навіть не йдуть на похорон, щоб вони помолилися за упокій душі», – пояснив священнослужитель.



Зазвичай дзвони розміщені у дзвіницях, які будуються або окремо, або разом із храмом, каже він. Кількість дзвонів залежить від можливостей храму – їх може бути від 3-х до кількох десятків.



Дзвонити у дзвони не може будь-хто – для цього потрібні музичні знання, наголошує Андрій Ротченков.



«Дзвін – це музичний інструмент, і треба володіти музичними знаннями, щоб дзвонити. У нашому храмі цим займається регент, вона професійний музикант, і є ті, хто їй допомагає», – стверджує священник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дзвони у церкві виконують певні функції і звучать лише у визначені моменти.Про це у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 8 грудня розповів настоятель парафії Віри, Надії, Любові і матері їх Софії у Луцьку, священник«У церкві все робиться з певного призначення і в певному порядку. У церковних дзвонів є три функції: кликати людей на богослужіння, показувати урочистість богослужіння і сповіщати про найважливіші моменти богослужіння тим людей, які не присутні у храмі…Починається літургія – дзвонять дзвони. У важливі моменти, наприклад, читання Євангелія, дзвонять у дзвін, і люди, які не присутні у храмі, знають про це. Так само звучить дзвін під час читання «Символу віри». 12 частинок «Символу віри» – значить 12 разів дзвонять у дзвін. Звучать дзвони й у якісь урочисті моменти. Наприклад, коли приїжджає архієрей, його зустрічають дзвонами. Чи коли вінчаються. На похороні – свій дзвін, сумний, він супроводжує людину у невидимий світ, а також сповіщає людям, які навіть не йдуть на похорон, щоб вони помолилися за упокій душі», – пояснив священнослужитель.Зазвичай дзвони розміщені у дзвіницях, які будуються або окремо, або разом із храмом, каже він. Кількість дзвонів залежить від можливостей храму – їх може бути від 3-х до кількох десятків.Дзвонити у дзвони не може будь-хто – для цього потрібні музичні знання, наголошує Андрій Ротченков.«Дзвін – це музичний інструмент, і треба володіти музичними знаннями, щоб дзвонити. У нашому храмі цим займається регент, вона професійний музикант, і є ті, хто їй допомагає», – стверджує священник.

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