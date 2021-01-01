На «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу





Про це інформують організатори.



Вже відкрили продаж



Для отримання виплат треба подати заявку в Дії до 29 грудня.



Отримати 1000 гривень за вакцинацію можуть лише повнолітні українці, які згенерували електронний ковід-сертифікат у додатку Дія. Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка". Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль українського духу "Бандерштат" відбудеться 5-7 серпня 2022 року під Луцьком у селі Рованці.Про це інформують організатори.Вже відкрили продаж квитків , початкова ціна 940 гривень (додатково стягується 6% сервісного збору від касового оператора). Організатори підтверджують, що Бандерштат підпадає під категорію транзакцій, які можна оплатити карткою "єПідтримка".Для отримання виплат треба подати заявку в Дії до 29 грудня.Отримати 1000 гривень за вакцинацію можуть лише повнолітні українці, які згенерували електронний ковід-сертифікат у додатку Дія. Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка". Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.

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