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На «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу

На «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу
Фестиваль українського духу "Бандерштат" відбудеться 5-7 серпня 2022 року під Луцьком у селі Рованці.

Про це інформують організатори.

Вже відкрили продаж квитків , початкова ціна 940 гривень (додатково стягується 6% сервісного збору від касового оператора). Організатори підтверджують, що Бандерштат підпадає під категорію транзакцій, які можна оплатити карткою "єПідтримка".

Для отримання виплат треба подати заявку в Дії до 29 грудня.

Отримати 1000 гривень за вакцинацію можуть лише повнолітні українці, які згенерували електронний ковід-сертифікат у додатку Дія. Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка". Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.
На «Бандерштат-2022» можна буде піти за «ковідну» тисячу

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Теги: Бандерштат-2022, Луцьк, фестива
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