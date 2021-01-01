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Лікар з Луцька розповіла, яким має бути правильний догляд за окулярами

Лікар з Луцька розповіла, яким має бути правильний догляд за окулярами
Щоб людині в окулярах було комфортно та щоб вони якомога довше прослужили, потрібно дотримуватися низки правил.

Про це йшлося у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 16 грудня.

Насамперед, каже лікарка-офтальмологиня Надія Бачинська, слід користуватися футляром, або кейсом, для окулярів.

«Дуже багато пацієнтів знімають окуляри і кладуть їх скельцями донизу. І це головна причина, з якої вони виходять з ладу. Які б ідеальні покриття для захисту лінз від пошкодження не були, вони рано чи пізно зношуються. І тому дуже важливо користуватися спеціальними футлярами для окулярів», – наголосила вона.

Важливо пам’ятати, що не можна терти свої окуляри об одяг.

«Це також дуже часто роблять пацієнти. Для цього існують спеціальні серветки з мікрофібри, які не пошкоджують покриття, досить м’яко очищають і не залишають розводів. Це дуже зручно», – запевнила лікарка.

Вона рекомендує хоча б раз у тиждень просто мити окуляри під проточною теплою водою.

«Насправді це найкращий, найбезпечніший спосіб очистити свою оправу та окуляри. У складних випадках можна використовувати навіть мило. Є деякі лінзи, для яких не варто використовувати якісь хімічні складники, щоб не пошкодити захисні покриття. Але це обов’язково вказується на упакуванні окулярних лінз. Здебільшого ж нейтральний мильний розчин не пошкоджує захисні покриття. Крім того, є спеціальні спреї, які дозволяють це робити безпечно, без ризику пошкоджень», – розповіла Надія Бачинська.

Вона додала, що для найскладніших застарілих випадків забруднення в оптиці можна зробити ультразвукове чищення.

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Теги: догляд, окуляри
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