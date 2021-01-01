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Де у Луцьку не буде світла завтра, 17 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 17 грудня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 17 грудня, тимчасово у Луцьку не буде світла.

Про це іноф буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 15:00 - вул. Тополева (частково), вул. Степова (частково), вул. Патона, вул. Боткіна, вул. Вітковського, вул. Садова (частково), вул. Малоомельянівська (частково), вул. Тарасова (частково), вул. Сеченова (частково);

з 13:30 до 15:30 - вул. Львівська 73, 73а.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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