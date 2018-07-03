Померла лучанка, яка потрапила у ДТП на Дубнівській





Про це



Нагадаємо, 14 листопада на вулиці Дубнівській у Луцьку 54-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Astra,



Як стало відомо, після аварії жінку з діагнозом «політравма» госпіталізували у Луцьку районну центральну лікарню. 15 грудня вона померла у відділенні нейрохірургії.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно 15 грудня у лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні після дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 14 листопада на вулиці Дубнівській. Проте точна причина смерті наразі встановлюється. Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 70-річна лучанка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді 14 листопада, померла в лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нагадаємо, 14 листопада на вулиці Дубнівській у Луцьку 54-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Astra, збив 70-річну пішохідку . Жінка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Як стало відомо, після аварії жінку з діагнозом «політравма» госпіталізували у Луцьку районну центральну лікарню. 15 грудня вона померла у відділенні нейрохірургії.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно 15 грудня у лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні після дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 14 листопада на вулиці Дубнівській. Проте точна причина смерті наразі встановлюється. Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

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