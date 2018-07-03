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Померла лучанка, яка потрапила у ДТП на Дубнівській

Померла лучанка, яка потрапила у ДТП на Дубнівській
70-річна лучанка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді 14 листопада, померла в лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 14 листопада на вулиці Дубнівській у Луцьку 54-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Astra, збив 70-річну пішохідку. Жінка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Як стало відомо, після аварії жінку з діагнозом «політравма» госпіталізували у Луцьку районну центральну лікарню. 15 грудня вона померла у відділенні нейрохірургії.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно 15 грудня у лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні після дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 14 листопада на вулиці Дубнівській. Проте точна причина смерті наразі встановлюється. Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

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Теги: Лучанка, ДТП, пенсіонерка, смерть, лікарня
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