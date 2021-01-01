Олику відвідали нащадки роду Радзивіллів – Мацей та Анна Радзивілли

На фото: нащадки роду Радзивіллів – Мацей Радзивілл з дружиною Анною-Марією

Олику відвідали нащадки роду Радзивіллів –з дружиною, яка теж є нащадком роду Радзивіллів.Про це повідомляє пресслужба Луцької райради.Разом із головою Луцької районної ради, головою Волинської обласної ради, депутатом облрадита головою Олицької громадипольські гості оглянули хід реставрації костелу Святої Трійці та побували у Замку Радзивіллів.Як відомо, ремонтні роботи у Костелі Святої Трійці фінансуються Фондом культурної спадщини Польщі (голова –), а Олицький замок включений у перелік української державної програми «Велика реставрація» і у ньому вже розпочаті археологічні дослідження.«Це велика перемога, що об’єкт комунальної власності включений до державної програми «Велика реставрація» завдяки злагодженій роботі народних депутатів від Волині, обласної ради та Луцької районної. Ми гуртом добилися того, що державним коштом відбуватиметься реставрація Замку Радзивіллів і уже надійшов перший транш – 10 мільйонів гривень на археологічні дослідження, після яких на черзі архітектурно-планувальні роботи», - розповів радник голови Луцької райради, депутат Волиньради Юрій Ройко.Голова Луцької райради Олександр Омельчук наголосив, що лише за єднання можна зрушити з мертвої точки будь-який проект.«Ще у 2015 році, будучи депутатом Волинської обласної ради, я вперше підняв питання реставрації Олицького замку. Разом зми побували у Варшаві і почали спільну співпрацю з поляками у цьому напрямку. Як бачимо, наша ідея втілюється в життя. Олицька громада на чолі із Олександром Прендецьким зовсім скоро отримає відреставровану туристичну перлину - Замок Радзивіллів», - зауважив голова райради Олександр Омельчук.Мацей Радзивілл - представник роду Радивіллів (Берлінської лінії), був приємно вражений, що розпочалося відродження Олицького замку. До слова, він є засновником родинного фонду «Труби», який займається відновленням епітафії із зображенням Фердинанда Радзивілла в костелі Святої Трійці в Олиці.Анна Радзивілл є нащадком останнього Олицького ордината(Олицької лінії). Він є її прадідусем. Дідусь Аннинародився в Олиці у 1935 році. Жінка розповіла, що в її родині досі зберігаються фото з Олики, Шпанова та Цуманя.