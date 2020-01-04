В Україні змінився розмір аліментів на дитину





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Це сталося тому, що мінімальний розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини. Про зростання повідомили в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.



З 1 грудня 2021 року мінімальний розмір аліментів становить:



-на дитину віком до 6 років – 1050 грн/місяць;

-на дитину віком від 6 до 18 років – 1309 грн/місяць.



Максимальний розмір аліментів, який не повинен бути меншим, ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину, також збільшився:



-до 6 років дитина повинна отримувати 21 тис. грн/місяць;

-від 6 до 18 років виплати зросли до 26 180 грн/місяць.



Визначити розмір аліментів можуть батьки самостійно шляхом домовленості. Якщо ж цього не трапилося, звертаються в суд. На розмір впливають різні доходи платника аліментів. А саме:



-основна заробітна плата;

-усі види доплат і надбавок до зарплати;

-отримані винагороди чи премії;

-стипендії і пенсії;

-допомога по безробіттю;

-дивіденди та інші.



Нагадаємо, що збільшення розміру мінімального заробітної плати, яка також зросла з 1 грудня 2021 року, вплинуло також і на деякі соціальні виплати. Зокрема, допомога по безробіттю наразі становить 9924 грн (було 9516 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 грудня 2021 року в Україні відбулося зростання прожиткового мінімуму для дітей, що призвело до низки інших змін. Зокрема, збільшився розмір аліментів, як максимальних, так і мінімальних.Про це пише ТСН. Це сталося тому, що мінімальний розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини. Про зростання повідомили в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.З 1 грудня 2021 року мінімальний розмір аліментів становить:-на дитину віком до 6 років – 1050 грн/місяць;-на дитину віком від 6 до 18 років – 1309 грн/місяць.Максимальний розмір аліментів, який не повинен бути меншим, ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину, також збільшився:-до 6 років дитина повинна отримувати 21 тис. грн/місяць;-від 6 до 18 років виплати зросли до 26 180 грн/місяць.Визначити розмір аліментів можуть батьки самостійно шляхом домовленості. Якщо ж цього не трапилося, звертаються в суд. На розмір впливають різні доходи платника аліментів. А саме:-основна заробітна плата;-усі види доплат і надбавок до зарплати;-отримані винагороди чи премії;-стипендії і пенсії;-допомога по безробіттю;-дивіденди та інші.Нагадаємо, що збільшення розміру мінімального заробітної плати, яка також зросла з 1 грудня 2021 року, вплинуло також і на деякі соціальні виплати. Зокрема, допомога по безробіттю наразі становить 9924 грн (було 9516 грн).

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