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В Україні змінився розмір аліментів на дитину

В Україні змінився розмір аліментів на дитину
З 1 грудня 2021 року в Україні відбулося зростання прожиткового мінімуму для дітей, що призвело до низки інших змін. Зокрема, збільшився розмір аліментів, як максимальних, так і мінімальних.

Про це пише ТСН.

Це сталося тому, що мінімальний розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини. Про зростання повідомили в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

З 1 грудня 2021 року мінімальний розмір аліментів становить:

-на дитину віком до 6 років – 1050 грн/місяць;
-на дитину віком від 6 до 18 років – 1309 грн/місяць.

Максимальний розмір аліментів, який не повинен бути меншим, ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину, також збільшився:

-до 6 років дитина повинна отримувати 21 тис. грн/місяць;
-від 6 до 18 років виплати зросли до 26 180 грн/місяць.

Визначити розмір аліментів можуть батьки самостійно шляхом домовленості. Якщо ж цього не трапилося, звертаються в суд. На розмір впливають різні доходи платника аліментів. А саме:

-основна заробітна плата;
-усі види доплат і надбавок до зарплати;
-отримані винагороди чи премії;
-стипендії і пенсії;
-допомога по безробіттю;
-дивіденди та інші.

Нагадаємо, що збільшення розміру мінімального заробітної плати, яка також зросла з 1 грудня 2021 року, вплинуло також і на деякі соціальні виплати. Зокрема, допомога по безробіттю наразі становить 9924 грн (було 9516 грн).

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Теги: аліменти, розмір
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