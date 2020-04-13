У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Автопригода трапилася сьогодні вранці, 16 грудня, на автодорозі сполученням Львів – Радехів – Луцьк, поблизу повороту на село Несвіч.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зіткнулися вантажівки DAF CF, ГАЗ 3307, DAF XF з напівпричіпом та легковик Skoda Оctavia. Зіткнення транспортних засобів відбулося близько 10 - ої години. Усі водії тверезі.
У результаті автопригоди пасажир автомобіля ГАЗ 3307, 54-річний житель Луцького району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
На місці працювали наряди поліції, рятувальники та медики.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зіткнулися вантажівки DAF CF, ГАЗ 3307, DAF XF з напівпричіпом та легковик Skoda Оctavia. Зіткнення транспортних засобів відбулося близько 10 - ої години. Усі водії тверезі.
У результаті автопригоди пасажир автомобіля ГАЗ 3307, 54-річний житель Луцького району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
На місці працювали наряди поліції, рятувальники та медики.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні змінився розмір аліментів на дитину
Сьогодні, 17:00
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Вдома як в ресторані: новорічний стіл без клопоту від «Галі Балуваної». МЕНЮ і ЦІНИ*
Сьогодні, 16:45
«Виборча програма стала моєю дорожньою картою», – Ігор Чайка розповів про підсумки 2021-го
Сьогодні, 16:17
Медіа