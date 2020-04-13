У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зіткнулися вантажівки DAF CF, ГАЗ 3307, DAF XF з напівпричіпом та легковик Skoda Оctavia. Зіткнення транспортних засобів відбулося близько 10 - ої години. Усі водії тверезі.



У результаті автопригоди пасажир автомобіля ГАЗ 3307, 54-річний житель Луцького району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



На місці працювали наряди поліції, рятувальники та медики.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася сьогодні вранці, 16 грудня, на автодорозі сполученням Львів – Радехів – Луцьк, поблизу повороту на село Несвіч.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зіткнулися вантажівки DAF CF, ГАЗ 3307, DAF XF з напівпричіпом та легковик Skoda Оctavia. Зіткнення транспортних засобів відбулося близько 10 - ої години. Усі водії тверезі.У результаті автопригоди пасажир автомобіля ГАЗ 3307, 54-річний житель Луцького району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.На місці працювали наряди поліції, рятувальники та медики.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди.

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