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У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО

У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
Автопригода трапилася сьогодні вранці, 16 грудня, на автодорозі сполученням Львів – Радехів – Луцьк, поблизу повороту на село Несвіч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зіткнулися вантажівки DAF CF, ГАЗ 3307, DAF XF з напівпричіпом та легковик Skoda Оctavia. Зіткнення транспортних засобів відбулося близько 10 - ої години. Усі водії тверезі.

У результаті автопригоди пасажир автомобіля ГАЗ 3307, 54-річний житель Луцького району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

На місці працювали наряди поліції, рятувальники та медики.
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини пригоди.
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія, авто, Радехів
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