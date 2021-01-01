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У Луцьку виявили авто з підробленими документами

У Луцьку виявили авто з підробленими документами
У Луцьку патрульні виявили автомобіль, ймовірно, з підробленими документами: на місце події виклали слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні вранці, 16 грудня, на вулиці Ковельській патрульні зупинили автомобіль Ford Mondeo за інформацією, що свідчить про причетність водія або пасажирів до кримінального чи адміністративного правопорушення.

За кермом автомобіля перебував 55-річний водій, у якого під час перевірки свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб, виявили, що номер шасі на документі не відповідає наявному номеру в інформаційному порталі Національної поліції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

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Теги: Луцьк, авто, документи
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