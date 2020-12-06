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Чи потрібні окуляри для роботи за комп'ютером тим, у кого хороший зір

Чи потрібні окуляри для роботи за комп'ютером тим, у кого хороший зір
Людині, у якої немає проблем із зором, для роботи за комп’ютером не потрібні захисні окуляри. Але, щоб зберегти зір, при цьому потрібно дотримуватися деяких правил.

Про це у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 16 грудня розповіла лікарка-офтальмологиня Надія Бачинська.

«Якщо людина має хороший зір, для роботи з гаджетами їй не потрібні захисні окуляри. Але потрібно робити періодичні перерви у роботі, виходити надвір дихати свіжим повітрям, розминати своє тіло, щоб був кращий кровообіг шийного відділу, голови, очей. Дуже велика помилка, коли людина попрацювала в комп’ютері – і взяла до рук телефон. Тоді йде безперервна робота на близьких відстанях. А для очей важливо, щоб було чергування: зблизька – а тоді з відстані. У такому випадку зір зберігається, очі не втомлюються і можна не користуватися окулярами», – запевнила лікарка.

Якщо ж порушення зору є, вона рекомендує окуляри зі спеціальними захисними покриттями.

Такі окуляри фільтрують синій спектр світла, ультрафіолетове випромінювання, блокують відблиски і покращують фокус, який попадає нам на центр сітківки. Відповідно зменшують зорові навантаження, перешкоджають погіршенню зору, втомі очей», – наголосила Надія Бачинська.


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Теги: окуляри, захист
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