Чи потрібні окуляри для роботи за комп'ютером тим, у кого хороший зір





Про це у програмі «Ранок LIVE» на Надія Бачинська.



«Якщо людина має хороший зір, для роботи з гаджетами їй не потрібні захисні окуляри. Але потрібно робити періодичні перерви у роботі, виходити надвір дихати свіжим повітрям, розминати своє тіло, щоб був кращий кровообіг шийного відділу, голови, очей. Дуже велика помилка, коли людина попрацювала в комп’ютері – і взяла до рук телефон. Тоді йде безперервна робота на близьких відстанях. А для очей важливо, щоб було чергування: зблизька – а тоді з відстані. У такому випадку зір зберігається, очі не втомлюються і можна не користуватися окулярами», – запевнила лікарка.



Якщо ж порушення зору є, вона рекомендує окуляри зі спеціальними захисними покриттями.



Такі окуляри фільтрують синій спектр світла, ультрафіолетове випромінювання, блокують відблиски і покращують фокус, який попадає нам на центр сітківки. Відповідно зменшують зорові навантаження, перешкоджають погіршенню зору, втомі очей», – наголосила Надія Бачинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людині, у якої немає проблем із зором, для роботи за комп’ютером не потрібні захисні окуляри. Але, щоб зберегти зір, при цьому потрібно дотримуватися деяких правил.Про це у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 16 грудня розповіла лікарка-офтальмологиня«Якщо людина має хороший зір, для роботи з гаджетами їй не потрібні захисні окуляри. Але потрібно робити періодичні перерви у роботі, виходити надвір дихати свіжим повітрям, розминати своє тіло, щоб був кращий кровообіг шийного відділу, голови, очей. Дуже велика помилка, коли людина попрацювала в комп’ютері – і взяла до рук телефон. Тоді йде безперервна робота на близьких відстанях. А для очей важливо, щоб було чергування: зблизька – а тоді з відстані. У такому випадку зір зберігається, очі не втомлюються і можна не користуватися окулярами», – запевнила лікарка.Якщо ж порушення зору є, вона рекомендує окуляри зі спеціальними захисними покриттями.Такі окуляри фільтрують синій спектр світла, ультрафіолетове випромінювання, блокують відблиски і покращують фокус, який попадає нам на центр сітківки. Відповідно зменшують зорові навантаження, перешкоджають погіршенню зору, втомі очей», – наголосила Надія Бачинська.

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