вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО

У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
Днями вокальний гурт «Молодички», який діє при клубі у селі Воротнів Підгайцівської громади пройшов прослуховування перед комісією Волинського науково-методичного центру культури та отримав звання «народний аматорський вокальний ансамбль».

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.

Для Олександра Гордійовича Галайди це третій колектив, який за його керівництва отримав статус «народного».

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько привітав учасниць співочого колективу та зазначив, що «Молодички» об'єднали активних і життєрадісних жінок Воротнева, вони за короткий час стали справжньою душею села. Навколо їх та вирує життя, вони дружать не лише на сцені - і це відчутно.

Колектив отримав високу оцінку обласної комісії, вразив експертів майстерністю виконання. Єдине зауваження стосувалося сценічного образу співачок.

На думку завідувачки відділу аматорського мистецтва та народної творчості Волинського науково-методичного центру культури Олени Мартинович, варто було б замінити головний убір у костюмі, адже заміжні українки раніше не носили віночків, швидше – хустки.

Юлія Сильвестрівна Приймачук відзначила роботу Олександра Галайди, зазначивши, що колектив – зіспіваний і йому, як концертмейстеру вдалося домогтися великої сили звуку, адже на сцені співало лише 14 жінок, а звукове враження було, ніби від Волинського хору.

Експертка додала, що пісні виконували під музичний супровід артистів Волинського народного хору, а це свідчить про високий рівень підготовки, бо це не усім аматорам до снаги – професійні музиканти грають лише тим, хто вміє їх чути.

Загалом «Молодички» представили учасникам обласної комісії програму із 7 композицій. Колектив став 7-им ансамблем Підгайцівської громади, який матиме звання «народного».
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ансамль, народний, Підгайці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
Сьогодні, 18:26
Чи потрібні окуляри для роботи за комп'ютером тим, у кого хороший зір
Сьогодні, 17:48
У Луцьку виявили авто з підробленими документами
Сьогодні, 17:15
В Україні змінився розмір аліментів на дитину
Сьогодні, 17:00
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Чим живе Підгайцівська громада, яка межує з Луцьком. ВІДЕО Чим живе Підгайцівська громада, яка межує з Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Судили чиновницю сільради на Волині, яка уклала договір на поставку меблів з підприємством свого чоловіка Судили чиновницю сільради на Волині, яка уклала договір на поставку меблів з підприємством свого чоловіка
14 грудень, 17:46
У Підгайцівській громаді запланували святкове дійство у день святого Миколая. ПРОГРАМА У Підгайцівській громаді запланували святкове дійство у день святого Миколая. ПРОГРАМА
14 грудень, 10:30
У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО У Підгайцівській громаді – підсилення: двоє нових поліцейських офіцерів та два нові автомобілі. ФОТО
10 грудень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Чи потрібні окуляри для роботи за комп'ютером тим, у кого хороший зір
Сьогодні, 17:48
 0
У Луцьку виявили авто з підробленими документами
Сьогодні, 17:15
 0
В Україні змінився розмір аліментів на дитину
Сьогодні, 17:00
 0
У поліції повідомили деталі ДТП на Волині за участю чотирьох авто. ФОТО
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8