У громаді на Волині ще один аматорський колектив отримав звання «народного». ФОТО
Сьогодні, 18:26
Днями вокальний гурт «Молодички», який діє при клубі у селі Воротнів Підгайцівської громади пройшов прослуховування перед комісією Волинського науково-методичного центру культури та отримав звання «народний аматорський вокальний ансамбль».
Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.
Для Олександра Гордійовича Галайди це третій колектив, який за його керівництва отримав статус «народного».
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько привітав учасниць співочого колективу та зазначив, що «Молодички» об'єднали активних і життєрадісних жінок Воротнева, вони за короткий час стали справжньою душею села. Навколо їх та вирує життя, вони дружать не лише на сцені - і це відчутно.
Колектив отримав високу оцінку обласної комісії, вразив експертів майстерністю виконання. Єдине зауваження стосувалося сценічного образу співачок.
На думку завідувачки відділу аматорського мистецтва та народної творчості Волинського науково-методичного центру культури Олени Мартинович, варто було б замінити головний убір у костюмі, адже заміжні українки раніше не носили віночків, швидше – хустки.
Юлія Сильвестрівна Приймачук відзначила роботу Олександра Галайди, зазначивши, що колектив – зіспіваний і йому, як концертмейстеру вдалося домогтися великої сили звуку, адже на сцені співало лише 14 жінок, а звукове враження було, ніби від Волинського хору.
Експертка додала, що пісні виконували під музичний супровід артистів Волинського народного хору, а це свідчить про високий рівень підготовки, бо це не усім аматорам до снаги – професійні музиканти грають лише тим, хто вміє їх чути.
Загалом «Молодички» представили учасникам обласної комісії програму із 7 композицій. Колектив став 7-им ансамблем Підгайцівської громади, який матиме звання «народного».
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Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.
Для Олександра Гордійовича Галайди це третій колектив, який за його керівництва отримав статус «народного».
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько привітав учасниць співочого колективу та зазначив, що «Молодички» об'єднали активних і життєрадісних жінок Воротнева, вони за короткий час стали справжньою душею села. Навколо їх та вирує життя, вони дружать не лише на сцені - і це відчутно.
Колектив отримав високу оцінку обласної комісії, вразив експертів майстерністю виконання. Єдине зауваження стосувалося сценічного образу співачок.
На думку завідувачки відділу аматорського мистецтва та народної творчості Волинського науково-методичного центру культури Олени Мартинович, варто було б замінити головний убір у костюмі, адже заміжні українки раніше не носили віночків, швидше – хустки.
Юлія Сильвестрівна Приймачук відзначила роботу Олександра Галайди, зазначивши, що колектив – зіспіваний і йому, як концертмейстеру вдалося домогтися великої сили звуку, адже на сцені співало лише 14 жінок, а звукове враження було, ніби від Волинського хору.
Експертка додала, що пісні виконували під музичний супровід артистів Волинського народного хору, а це свідчить про високий рівень підготовки, бо це не усім аматорам до снаги – професійні музиканти грають лише тим, хто вміє їх чути.
Загалом «Молодички» представили учасникам обласної комісії програму із 7 композицій. Колектив став 7-им ансамблем Підгайцівської громади, який матиме звання «народного».
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