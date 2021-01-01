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Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
Завтра, 17 грудня, весь день у Луцьку буде хмарним. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ зі снігом.

Про це повідомляє Sinoptіk.

Температуру вночі синоптики прогнозують від +3 до +2°, вдень буде +2-+1°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.

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Теги: погода, Луцьк
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