Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 17 грудня, весь день у Луцьку буде хмарним. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ зі снігом.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від +3 до +2°, вдень буде +2-+1°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від +3 до +2°, вдень буде +2-+1°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.
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