Що кажуть у Володимирі про перейменування міста. ВІДЕО









Думка істориків

На в’їзді у місто поки стара назва Володимир-Волинський. На центральному майдані з 2019 року гостей та місцевих жителів зустрічає напис "Я люблю Володимир".



Приставка "Волинський" з'явилася 1795-го року, коли місто стало під Російською імперією, щоб розрізняти місто на Клязьмі Володимир і місто в Україні – приставили приставку Волинський, — каже історик Володимир Пикалюк. На його думку, нині відбулось не перейменування міста, а відновлення "історичної справедливості". Додає: ми повинні нести свою справжню, справедливу назву міста Володимир, яке згадується в літописах ще 988-го року.



Процес зміни назви міста тривав рік

Перший міський голова Володимира, якого обирали городяни, Павло Мамедов говорить: повернути історичну назву місту пробували 1994-го року. Тоді забракло голосів депутатів.



Процес зміни назви міста вдруге розпочали цього року, - розповідає голова громади Ігор Пальонка. Каже: відбулися круглі столи науковців, громадські обговорення, далі відповідне рішення про повернення історичної назви ухвалили місцеві депутати, тоді обласної й Верховної Ради.



Що кажуть місцеві жителі

Хдожник-скульптор Олег Дубинчук каже, що зазвичай, місцеві жителі не вживали приставку Волинський. "Я де не бував: чи у Львові, чи в Луцьку, то завжди їду й не кажу "квиток до Володимир-Волинського", а кажу до "Володимира", — говорить чоловік.



Мешканці Володимира поділилися з Суспільним своїми думками щодо зміни назви міста.



Після зміни назви міста, — каже голова громади Ігор Пальонка, — розпочинають процедуру перейменування назви громади та району з Володимир-Волинського на "Володимирський".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 грудня 348 депутатів Верховної ради України проголосували за зміну назви Володимир-Волинського на Володимир. Місцевий житель історик Володимир Пикалюк вважає, що таким чином відновили "історичну справедливість". Суспільне побувало у місті Володимирі та почуло думку істориків, місцевої влади та жителів, як вони сприйняли зміну назви міста.На в’їзді у місто поки стара назва Володимир-Волинський. На центральному майдані з 2019 року гостей та місцевих жителів зустрічає напис "Я люблю Володимир".Приставка "Волинський" з'явилася 1795-го року, коли місто стало під Російською імперією, щоб розрізняти місто на Клязьмі Володимир і місто в Україні – приставили приставку Волинський, — каже історик Володимир Пикалюк. На його думку, нині відбулось не перейменування міста, а відновлення "історичної справедливості". Додає: ми повинні нести свою справжню, справедливу назву міста Володимир, яке згадується в літописах ще 988-го року.Перший міський голова Володимира, якого обирали городяни, Павло Мамедов говорить: повернути історичну назву місту пробували 1994-го року. Тоді забракло голосів депутатів.Процес зміни назви міста вдруге розпочали цього року, - розповідає голова громади Ігор Пальонка. Каже: відбулися круглі столи науковців, громадські обговорення, далі відповідне рішення про повернення історичної назви ухвалили місцеві депутати, тоді обласної й Верховної Ради.Хдожник-скульптор Олег Дубинчук каже, що зазвичай, місцеві жителі не вживали приставку Волинський. "Я де не бував: чи у Львові, чи в Луцьку, то завжди їду й не кажу "квиток до Володимир-Волинського", а кажу до "Володимира", — говорить чоловік.Мешканці Володимира поділилися з Суспільним своїми думками щодо зміни назви міста.Після зміни назви міста, — каже голова громади Ігор Пальонка, — розпочинають процедуру перейменування назви громади та району з Володимир-Волинського на "Володимирський".

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