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Волинянин серед ночі пошкодив електроопору

Волинянин серед ночі пошкодив електроопору
На території колишнього Рожищенського району на Волині серед ночі пошкодили електроопору.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Подія трапилася у селі Кобче. Місцеві жителі вранці побачили, що на території їхнього села хтось уночі пошкодив електроопору.

Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м.Рожище) Луцького районного управління Луцького управління ГУНП знайшли по гарячих слідах винуватця. Ним виявився місцевий житель. На порушника склали адмінпротокол за ст 24 та ст 122-4 КУпАП України.

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Теги: поліція, Кобче
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