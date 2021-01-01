Волинянин серед ночі пошкодив електроопору
Сьогодні, 02:16
На території колишнього Рожищенського району на Волині серед ночі пошкодили електроопору.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Подія трапилася у селі Кобче. Місцеві жителі вранці побачили, що на території їхнього села хтось уночі пошкодив електроопору.
Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м.Рожище) Луцького районного управління Луцького управління ГУНП знайшли по гарячих слідах винуватця. Ним виявився місцевий житель. На порушника склали адмінпротокол за ст 24 та ст 122-4 КУпАП України.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Подія трапилася у селі Кобче. Місцеві жителі вранці побачили, що на території їхнього села хтось уночі пошкодив електроопору.
Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м.Рожище) Луцького районного управління Луцького управління ГУНП знайшли по гарячих слідах винуватця. Ним виявився місцевий житель. На порушника склали адмінпротокол за ст 24 та ст 122-4 КУпАП України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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