Волинянин серед ночі пошкодив електроопору





Про це повідомляє газета "Волинь-нова".



Подія трапилася у селі Кобче. Місцеві жителі вранці побачили, що на території їхнього села хтось уночі пошкодив електроопору.



Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м.Рожище) Луцького районного управління Луцького управління ГУНП знайшли по гарячих слідах винуватця. Ним виявився місцевий житель. На порушника склали адмінпротокол за ст 24 та ст 122-4 КУпАП України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території колишнього Рожищенського району на Волині серед ночі пошкодили електроопору.Про це повідомляє газета "Волинь-нова".Подія трапилася у селі Кобче. Місцеві жителі вранці побачили, що на території їхнього села хтось уночі пошкодив електроопору.Працівники відділу поліцейської діяльності №1 (м.Рожище) Луцького районного управління Луцького управління ГУНП знайшли по гарячих слідах винуватця. Ним виявився місцевий житель. На порушника склали адмінпротокол за ст 24 та ст 122-4 КУпАП України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію