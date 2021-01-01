Солодке без цукру: волинські студенти організували кулінарний майстер-клас. ФОТО

У Луцькому національному технічному університеті на дегустації корисних солодощів студенти кафедри технологій і обладнання переробних виробництв довели, що солодко може бути і без цукру, підтвердили.Про це йдеться на сайті навчального закладу.У рамках Тижня факультету митної справи, матеріалів та технологій молодь влаштувала майстер-клас із приготування десертів здорового харчування та дегустацію смаколиків. Дізнатися секрети «здорових десертів» прийшли викладачі кафедри та факультету, на чолі із деканом ФММТ Валентиною Ткачук.Молоді професіонали влаштували цілий банкет: тут і панна кота на основі кокосового молока, брауні з яблучного пюре та рисового борошна, трюфелі з нуту та фініків і здорова альтернатива «Рафаелло».«Ми знаємо, що солодощі можна зробити корисними і не менш смачними. Наприклад в оригінальних цукерках «Рафаелло» 640 кілокалорій на 100 грам, а в приготованих нами - близько 220, тобто втричі менше. А ще, собівартість наших смаколиків значно нижча. Усі презентовані нами солодощі будь-хто може приготувати власноруч, зекономивши на цьому кошти та ощаслививши себе без шкоди для здоров’я!»- кажуть молоді кондитери факультету.