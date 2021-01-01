Ексгравець збірної України та «Волині» працює вантажником у луцькому супермаркеті. ВІДЕО





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Роман Максимюк, колишній хавбек київського «Динамо» та Збірної України пішов із футболу та працює вантажником монтажником. За його словами, на кар'єрі тренера довелося поставити хрест через звинувачення щодо участі в договірних матчах.



Роман Максимюк у 1991 році розпочав кар'єру у ФК «Прикарпаття»», потім його запросили до російського «Зеніту». 1999 року футболіст повернувся до України до складу київського «Динамо» і став чемпіоном України сезону 1999/2000. Грав у складі Збірної України на позиції півзахисника. 2008 року почав грати за казахський «Атирау», пізніше – за «Казахмис». У 2010 році перейшов до «Чорноморця»», а в 2011 році завершив футбольну кар'єру. Після цього Максимюк вирішив стати тренером, але його звинуватили в організації матчів із фіксованим результатом у молодіжному чемпіонаті України U-21.



«Замучився всім пояснювати. У різних передачах з'являлися факти договірних матчів в українському футболі. Була на мене заява від людини, яку я тренував. Він сказав, що написав заяву під тиском. Деякі футболісти вирішили прикритися моїм ім'ям, обмовити мене, ніби я змушував їх грати конторські матчі. Я їздив до Генеральної прокуратури до Києва, надавав усю інформацію. В результаті проти мене закрили справу, тому що жодних офіційних доказів не було», – повідомив Максимюк «Бомбардиру».



Колишній тренер та футболіст розповів, що через сфабриковані звинувачення тепер змушений працювати вантажником. Працює Роман Максимюк у одному з гіпермаркетів Луцька.



Нагадаємо,

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