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Ексгравець збірної України та «Волині» працює вантажником у луцькому супермаркеті. ВІДЕО

Ексгравець збірної України та «Волині» працює вантажником у луцькому супермаркеті. ВІДЕО
Ексфутболіст збірної України, київського "Динамо", луцької "Волині" та низки інших клубів працює вантажником у одному з супермаркетів Луцька.

Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на ютуб-канал "Бомбардир".

Роман Максимюк, колишній хавбек київського «Динамо» та Збірної України пішов із футболу та працює вантажником монтажником. За його словами, на кар'єрі тренера довелося поставити хрест через звинувачення щодо участі в договірних матчах.

Роман Максимюк у 1991 році розпочав кар'єру у ФК «Прикарпаття»», потім його запросили до російського «Зеніту». 1999 року футболіст повернувся до України до складу київського «Динамо» і став чемпіоном України сезону 1999/2000. Грав у складі Збірної України на позиції півзахисника. 2008 року почав грати за казахський «Атирау», пізніше – за «Казахмис». У 2010 році перейшов до «Чорноморця»», а в 2011 році завершив футбольну кар'єру. Після цього Максимюк вирішив стати тренером, але його звинуватили в організації матчів із фіксованим результатом у молодіжному чемпіонаті України U-21.

«Замучився всім пояснювати. У різних передачах з'являлися факти договірних матчів в українському футболі. Була на мене заява від людини, яку я тренував. Він сказав, що написав заяву під тиском. Деякі футболісти вирішили прикритися моїм ім'ям, обмовити мене, ніби я змушував їх грати конторські матчі. Я їздив до Генеральної прокуратури до Києва, надавав усю інформацію. В результаті проти мене закрили справу, тому що жодних офіційних доказів не було», – повідомив Максимюк «Бомбардиру».

Колишній тренер та футболіст розповів, що через сфабриковані звинувачення тепер змушений працювати вантажником. Працює Роман Максимюк у одному з гіпермаркетів Луцька.

Нагадаємо, раніше в аварії на Львівщині загинув колишній футболіст та тренер багатьох українських клубів.

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Теги: футбол, Волинь, Луцьк
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