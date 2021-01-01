У волинському селі весілля святкують без короваїв

У селі Оленине Камінь-Каширського району є оригінальна тралиція. Місцеві жителі на весілля не печуть короваїв, а весілля святкують з хлібом.Про це йдеться на шпальтах газети "Полісся".“Хліб – усьому голова” – для жителів села Оленине це не просто хороше прислів’я. Так воно тут повелося, що хліб супроводжує чи не всі важливі події в житті селян. Навіть до шлюбу оленинці йдуть з хлібиною під рукою. І на весіллі замість звичних короваїв у них також… хліб."Отакий звичай, а звідкіля він пішов, я вам і не поясню. Зроду віку короваїв на весілля не печемо. І моє весілля минуло без нього. І нікого це не дивує, сприймаємо за звичну річ. Нині дещо змінилися звички. Але колись, якщо молоді люди вирішили одружитися, спершу приходив хтось із старших від парубка до родини дівчини домовлятися про дату сватання (заручин). Називалося “йти на перепитини”. Із собою несли хлібину. Питали дівчину, чи піде заміж. Якщо так, то згодом влаштовували заручини, або “запойні”. Тоді вже батько та мати йшли. Родини пекли палінки, якими обмінювалися між собою, гості “запивали” майбутню наречену", – розкриває весільну традицію жителька села Оленине Марія Босак.Опісля, за словами жінки, годилося влаштовувати весілля. На ньому батьки просто благословляли хлібом дітей."Як молоду до молодого забирали, то також хлібину давали під руку. Згодом, коли минав тиждень після святкування, тепер уже законна дружина пекла пироги з бобом (квасолею) і з ними вирушала на гостину до своїх батьків, вшановувала їх", - розповідає жінка.