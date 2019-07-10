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Вступники з Криму та ОРДЛО отримуватимуть майже 6 тисяч гривень стипендії

Вступники з Криму та ОРДЛО отримуватимуть майже 6 тисяч гривень стипендії
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу отримуватимуть шість тисяч гривень стипендії під час проходження реінтеграційних курсів.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Кабміну.

"З 1 січня 2022 року вона (стипендія — ред.) становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року на одну особу (7 443 грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх відрахувань сума становитиме приблизно шість тисяч гривень", — йдеться у документі.

У 2022 році для вступу на реінтеграційні курси необхідно:

дізнатися, чи входять у список обраних вишів реінтеграційні курси;

зв'язатися із вишем та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію чи обсервацію у зв'язку із перетином КПВВ;

при перетині КПВВ показати друковане або електронне запрошення, щоб слухач курсів разом з тим, хто його супроводжує, не проходили обсервацію або самоізоляцію;

приїхати до певного вишу, стати слухачем та навчатися на реінтеграційних курсах.

Детальна інформація про вимоги та документи для проведення реінтеграційних курсів у 2022 році буде опублікована на офіційному сайті Мінреінтеграції та сайті "Вступ просто".

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Теги: вступна кампанія, Україна, стипендія
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