Волинянин завоював медаль всеукраїнського турніру з біатлону
Сьогодні, 22:59
Волинський спортсмен здобув медаль на всеукраїнському турнірі з біатлону.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
16 грудня, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ стартував Чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат. Це перші зимові старти для стріляючих лижників. На змагання з'їхались спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники команди «Волинь».
В перший день Чемпіонату біатлоністи змагались у короткій індивідуальній гонці. Це забіг з чотирма вогневими рубежами, де за кожну хибу на стрільбі спортсмену додають 30 секунд штрафу.
У запеклій боротьбі наш біатлоніст, студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Хміль здобув срібну нагороду.
Лише 4,5 секунди розділили на фініші результат Михайла та переможця сьогоднішніх змагань! Варто зазначити, що у волинського спортсмена на стрільбі було на п'ять хиб більше, ніж у його суперника, та реактивна швидкість лідера Волині ледь не довела його до перемоги!
Вже завтра у програмі змагань гонки переслідування у дівчат та юнаків.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
16 грудня, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ стартував Чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат. Це перші зимові старти для стріляючих лижників. На змагання з'їхались спортсмени з різних регіонів України, серед яких і представники команди «Волинь».
В перший день Чемпіонату біатлоністи змагались у короткій індивідуальній гонці. Це забіг з чотирма вогневими рубежами, де за кожну хибу на стрільбі спортсмену додають 30 секунд штрафу.
У запеклій боротьбі наш біатлоніст, студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Хміль здобув срібну нагороду.
Лише 4,5 секунди розділили на фініші результат Михайла та переможця сьогоднішніх змагань! Варто зазначити, що у волинського спортсмена на стрільбі було на п'ять хиб більше, ніж у його суперника, та реактивна швидкість лідера Волині ледь не довела його до перемоги!
Вже завтра у програмі змагань гонки переслідування у дівчат та юнаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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