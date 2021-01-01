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На Рівненщині молодик хотів «хайпонути» і втопив трактор у водоймі. ВІДЕО

На Рівненщині молодик хотів «хайпонути» і втопив трактор у водоймі. ВІДЕО
На Рівненщини молодик за кермом трактора хотів похизуватися, але не розрахував своїх навичок і втопив залізного коня.

Про це повідомляє Рівне вечірнє, посилаючись на соцмережі.

Водій транспортного засобу, який використовується для робіт в полі, очевидно, спробував «хайпонути» і перетнути на ньому водойму.

Зазначається, що водій спробував це зробити «десь на півночі області». Імовірно, ця водойма – затоплений клондайк, яких багато у «бурштиновому краї».

На відео присутню нецензурна лексика.




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Теги: Рівненщина, курйоз
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