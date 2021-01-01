На Рівненщині молодик хотів «хайпонути» і втопив трактор у водоймі. ВІДЕО
16 грудень, 23:34
На Рівненщини молодик за кермом трактора хотів похизуватися, але не розрахував своїх навичок і втопив залізного коня.
Про це повідомляє Рівне вечірнє, посилаючись на соцмережі.
Водій транспортного засобу, який використовується для робіт в полі, очевидно, спробував «хайпонути» і перетнути на ньому водойму.
Зазначається, що водій спробував це зробити «десь на півночі області». Імовірно, ця водойма – затоплений клондайк, яких багато у «бурштиновому краї».
На відео присутню нецензурна лексика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Рівне вечірнє, посилаючись на соцмережі.
Водій транспортного засобу, який використовується для робіт в полі, очевидно, спробував «хайпонути» і перетнути на ньому водойму.
Зазначається, що водій спробував це зробити «десь на півночі області». Імовірно, ця водойма – затоплений клондайк, яких багато у «бурштиновому краї».
На відео присутню нецензурна лексика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині молодик хотів «хайпонути» і втопив трактор у водоймі. ВІДЕО
16 грудень, 23:34
Волинянин завоював медаль всеукраїнського турніру з біатлону
16 грудень, 22:59
Ексгравець збірної України та «Волині» працює вантажником у луцькому супермаркеті. ВІДЕО
16 грудень, 22:13
Що кажуть у Володимирі про перейменування міста. ВІДЕО
16 грудень, 21:35
Медіа