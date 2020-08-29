Українці зможуть подати заяву до поліції онлайн





Про це в інтерв'ю для



Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський, - ред.), ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити, - це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо, - зазначив він (досьє Михайла Федорова).



Нагадаємо, незабаром через державний портал електронних послуг "Дія" можна буде подати заяву на усиновлення дитини. Нова послуга передбачає також можливість отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві цифрової трансформації та Міністерстві внутрішніх справ хочуть реалізувати можливість подачі заяви до поліції в онлайн режимі.Про це в інтерв'ю для BBC Україна розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ (Денис Монастирський, - ред.), ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити, - це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо, - зазначив він (досьє Михайла Федорова).Нагадаємо, незабаром через державний портал електронних послуг "Дія" можна буде подати заяву на усиновлення дитини. Нова послуга передбачає також можливість отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення.

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