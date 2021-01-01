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У Дніпрі спіймали 50-кілограмовго сома

У Дніпрі спіймали 50-кілограмовго сома
Житель міста Дніпро Олександр Громадський під час підводного полювання впіймав гігантського сома вагою майже 50 кілограмів.

Рибалка зазначив, що така рибина повністю ковтає птахів та навіть свійських тварин. Вона може бути небезпечною навіть для людини, - пише Кореспондент.

"Монстра щодня не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, от і цього разу я вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", - розповів рибалка.

Громадський помітив сома на річці Дніпро у заглибленні біля купальної зони. Він вистрілив у нього з гарпуна.

"Почалася боротьба, сом дуже активно тягнув на глибину, а я намагався утримати його за мотузку, що з'єднує гарпун з рушницею, ситуація дуже схожа на фільми про китобоїв. І ось коли я вже майже втихомирив його, сом не здався і показав свою людоїдську схильність - він атакував мене за ногу, а потім вирішив відкусити частину моєї ласти. Лопать тріснула під ривками та тиском сомових щелеп", - розповів рибалка.

За словами підводного мисливця, він ледве витяг сома на берег. Трофей важив майже 50 кілограмів.

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Теги: Дніпро, рибалка
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