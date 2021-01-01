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Збірна України дізналася суперників у Лізі націй УЄФА

Збірна України дізналася суперників у Лізі націй УЄФА
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування розіграшу Ліги націй 2022-2023, за підсумками якого своїх суперників дізналася і збірна України.

У другому за силою дивізіоні Ліги націй українська команда зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією, - УНІАН.

Відзначимо, що при жеребкуванні Україна була в першому кошику.

Нагадаємо, проти Шотландії збірна України також зіграє у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Ліга націй 2022-2023: що потрібно знати

В рамках групової стадії в червні та вересні 2022 року команди зіграють з суперниками по групі на своїх полях і в гостях.
Графік турніру: 1 і 2 тури - 2-8 червня 2022 року, 3 і 4 тури - 8-14 червня 2022 року, 5 і 6 тури - 22-27 вересня 2022 року.
Переможці чотирьох груп ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка запланована на червень 2023 року.

Переможці своїх груп в лігах B, C і D піднімуться на одну лігу вище, а команди, які стануть останніми в своїх групах в лігах A і B знизяться в класі. Збірні, які фінішують четвертими в Лізі С, в березні 2024 проведуть стикові матчі за право залишитися в цьому дивізіоні.

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Теги: футбол
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