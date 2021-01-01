Збірна України дізналася суперників у Лізі націй УЄФА

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування розіграшу Ліги націй 2022-2023, за підсумками якого своїх суперників дізналася і збірна України.У другому за силою дивізіоні Ліги націй українська команда зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією, - УНІАН.Відзначимо, що при жеребкуванні Україна була в першому кошику.Нагадаємо, проти Шотландії збірна України також зіграє у плей-оф кваліфікації ЧС-2022.В рамках групової стадії в червні та вересні 2022 року команди зіграють з суперниками по групі на своїх полях і в гостях.Графік турніру: 1 і 2 тури - 2-8 червня 2022 року, 3 і 4 тури - 8-14 червня 2022 року, 5 і 6 тури - 22-27 вересня 2022 року.Переможці чотирьох груп ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка запланована на червень 2023 року.Переможці своїх груп в лігах B, C і D піднімуться на одну лігу вище, а команди, які стануть останніми в своїх групах в лігах A і B знизяться в класі. Збірні, які фінішують четвертими в Лізі С, в березні 2024 проведуть стикові матчі за право залишитися в цьому дивізіоні.