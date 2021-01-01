Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ситуації в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:54
За добу 16 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98);
◾️ 132 991 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 17 грудня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 028 осіб;
◾️ летальних випадків – 328;
◾️ одужало – 21 650 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 597 046 осіб;
◾️ одужало – 3 306 465 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 641;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 439 563.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом провели 27 137 674 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1385;
Вінницька область – 334;
Волинська область – 412;
Дніпропетровська область – 355;
Донецька область – 564;
Житомирська область – 218;
Закарпатська область – 287;
Запорізька область – 559;
Івано-Франківська область – 193;
Київська область – 392;
Кіровоградська область – 130;
Луганська область – 93;
Львівська область – 401;
Миколаївська область – 332;
Одеська область – 556;
Полтавська область – 527;
Рівненська область – 264;
Сумська область – 239;
Тернопільська область – 198;
Харківська область – 294;
Херсонська область – 80;
Хмельницька область – 367;
Черкаська область – 318;
Чернівецька область – 151;
Чернігівська область – 250.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98);
◾️ 132 991 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 17 грудня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 028 осіб;
◾️ летальних випадків – 328;
◾️ одужало – 21 650 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 597 046 осіб;
◾️ одужало – 3 306 465 осіб;
◾️ летальних випадків – 92 641;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 439 563.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом провели 27 137 674 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1385;
Вінницька область – 334;
Волинська область – 412;
Дніпропетровська область – 355;
Донецька область – 564;
Житомирська область – 218;
Закарпатська область – 287;
Запорізька область – 559;
Івано-Франківська область – 193;
Київська область – 392;
Кіровоградська область – 130;
Луганська область – 93;
Львівська область – 401;
Миколаївська область – 332;
Одеська область – 556;
Полтавська область – 527;
Рівненська область – 264;
Сумська область – 239;
Тернопільська область – 198;
Харківська область – 294;
Херсонська область – 80;
Хмельницька область – 367;
Черкаська область – 318;
Чернівецька область – 151;
Чернігівська область – 250.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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