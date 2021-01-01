Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ситуації в Україні за минулу добу

За добу 16 грудня в Україні:◾️ зафіксували 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98);◾️ 132 991 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 17 грудня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 028 осіб;◾️ летальних випадків – 328;◾️ одужало – 21 650 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 597 046 осіб;◾️ одужало – 3 306 465 осіб;◾️ летальних випадків – 92 641;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 439 563.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом провели 27 137 674 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1385;Вінницька область – 334;Дніпропетровська область – 355;Донецька область – 564;Житомирська область – 218;Закарпатська область – 287;Запорізька область – 559;Івано-Франківська область – 193;Київська область – 392;Кіровоградська область – 130;Луганська область – 93;Львівська область – 401;Миколаївська область – 332;Одеська область – 556;Полтавська область – 527;Рівненська область – 264;Сумська область – 239;Тернопільська область – 198;Харківська область – 294;Херсонська область – 80;Хмельницька область – 367;Черкаська область – 318;Чернівецька область – 151;Чернігівська область – 250.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.