Курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 09:07
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 17 грудня, такий: купівля – 27,10, продаж – 27,20.
Євро купують за 30,55, продають за 30,73.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.
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Євро купують за 30,55, продають за 30,73.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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