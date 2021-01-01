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На Волині у власному будинку вбили чоловіка

На Волині у власному будинку вбили чоловіка
Подія трапилась 16-го грудня в селищі Іваничі Володимир-Волинського району. Місцевого мешканця знайшли вбитим у власному будинку.

Як розповіла БУГу речниця поліції Волині Ольга Бузулук, між чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого один завдав іншому важких тілесних ушкоджень. Через що останній помер.

Вбивцю затримали за статтею 208. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею 121, ч.2 Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: Волинь, Іваничі, вбивство
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