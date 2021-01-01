вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку змагались за Кубок мера. ВІДЕО

У Луцьку змагались за Кубок мера. ВІДЕО
14 команд, 12 питань і всього хвилина на відповідь – так представники вищих учбових закладів міста та молодіжних організацій змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?».

Про це повідомляє Інсайдер медіа.

Учасники зібрались у музеї сучасного мистецтва Корсаків, щоб поборотись за кубок міського голови.

Командам запропонували питання з різних галузей науки. На відповідь - 60 секунд. Головна нагорода - кубок у формі сови та сертифікати від партнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, інтелектуальна гра, кубок мера
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автівка збила 11-річного хлопця: дитина – в лікарні
Сьогодні, 10:14
Як безплатно отримати конфіскат з волинської митниці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
У Луцьку змагались за Кубок мера. ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
На Волині у власному будинку вбили чоловіка
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 17 грудня Курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 09:07
17 грудня на Волині: гортаючи календар 17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ексгравець збірної України та «Волині» працює вантажником у луцькому супермаркеті. ВІДЕО Ексгравець збірної України та «Волині» працює вантажником у луцькому супермаркеті. ВІДЕО
16 грудень, 22:13
Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
16 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
Бив ногами і руками: повідомили деталі вбивства чоловіка на Волині
Сьогодні, 11:16
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:45
 0
Коронавірус на Волині: 412 людей захворіли, 5 – померли
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині автівка збила 11-річного хлопця: дитина – в лікарні
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8