У Луцьку змагались за Кубок мера. ВІДЕО





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Учасники зібрались у музеї сучасного мистецтва Корсаків, щоб поборотись за кубок міського голови.



Командам запропонували питання з різних галузей науки. На відповідь - 60 секунд. Головна нагорода - кубок у формі сови та сертифікати від партнерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 команд, 12 питань і всього хвилина на відповідь – так представники вищих учбових закладів міста та молодіжних організацій змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?».Про це повідомляє Інсайдер медіа Учасники зібрались у музеї сучасного мистецтва Корсаків, щоб поборотись за кубок міського голови.Командам запропонували питання з різних галузей науки. На відповідь - 60 секунд. Головна нагорода - кубок у формі сови та сертифікати від партнерів.

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