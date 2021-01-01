У Луцьку змагались за Кубок мера. ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
14 команд, 12 питань і всього хвилина на відповідь – так представники вищих учбових закладів міста та молодіжних організацій змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?».
Про це повідомляє Інсайдер медіа.
Учасники зібрались у музеї сучасного мистецтва Корсаків, щоб поборотись за кубок міського голови.
Командам запропонували питання з різних галузей науки. На відповідь - 60 секунд. Головна нагорода - кубок у формі сови та сертифікати від партнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Інсайдер медіа.
Учасники зібрались у музеї сучасного мистецтва Корсаків, щоб поборотись за кубок міського голови.
Командам запропонували питання з різних галузей науки. На відповідь - 60 секунд. Головна нагорода - кубок у формі сови та сертифікати від партнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автівка збила 11-річного хлопця: дитина – в лікарні
Сьогодні, 10:14
Як безплатно отримати конфіскат з волинської митниці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
У Луцьку змагались за Кубок мера. ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
На Волині у власному будинку вбили чоловіка
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 17 грудня
Сьогодні, 09:07
Медіа