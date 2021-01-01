Як безплатно отримати конфіскат з волинської митниці. ВІДЕО





Про те, що ж роблять із конфіскатом далі, пише



Якщо три дитини для вас – це велика сім’я, то ми вас здивуємо. У Анатолія та Ольги Сокачів із села Петрове – чверть сотні. Виховали 4 своїх, а ще 21 дитину – всиновили. Адже, кажуть, живуть, аби служити дітям.



Старші 12 дітей вже будують власне життя і створюють свої сім’ї. Однак в Анатолія та Ольги – клопотів не меншає: наймолодшій доньці нині 5 років. Окрім того, доглядають ще й 25 внуків. Це потребує неабиякої фізичної сили та матеріальної бази. Нині приїхали до Луцька, аби привезти для дітлахів новий одяг та інші завжди потрібні малечі речі.



А їх, до слова, у Луцьку можна взяти безкоштовно.



Одяг, іграшки та побутову техніку, які прикордонники конфіскували на пунктах пропуску, віддають тим, хто потребує.



Аби отримати таку матеріальну допомогу необхідно заповнити відповідну заявку на сайті



“На відповідному державному сайті, де проводяться торги, є окремий розділ – безоплатна передача. За заявами відповідних організацій, органів, військових, будинків сімейного типу ми передаємо такі матеріальні цінності”, – каже Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції Тарас Грень.



Акції передачі майна влаштовуватимуть систематично. Сайт – всеукраїнський, тож отримати таку допомогу можуть не лише волинські організації. Тобто, подати заявку можна із будь-якої області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи не щотижня на волинських пунктах пропуску із Польщею та Білоруссю до України намагаються провезти нелегальний товар. Це і одяг, і побутова техніка, і дитячі товари. Правопорушники приховують реальну вартість або ж саму продукцію, однак після обшуків пильних митників – товар вилучають.Про те, що ж роблять із конфіскатом далі, пише 12 канал Якщо три дитини для вас – це велика сім’я, то ми вас здивуємо. Утаіз села Петрове – чверть сотні. Виховали 4 своїх, а ще 21 дитину – всиновили. Адже, кажуть, живуть, аби служити дітям.Старші 12 дітей вже будують власне життя і створюють свої сім’ї. Однак в Анатолія та Ольги – клопотів не меншає: наймолодшій доньці нині 5 років. Окрім того, доглядають ще й 25 внуків. Це потребує неабиякої фізичної сили та матеріальної бази. Нині приїхали до Луцька, аби привезти для дітлахів новий одяг та інші завжди потрібні малечі речі.А їх, до слова, у Луцьку можна взяти безкоштовно.Одяг, іграшки та побутову техніку, які прикордонники конфіскували на пунктах пропуску, віддають тим, хто потребує.Аби отримати таку матеріальну допомогу необхідно заповнити відповідну заявку на сайті https://setam.net.ua/freetransfers “На відповідному державному сайті, де проводяться торги, є окремий розділ – безоплатна передача. За заявами відповідних організацій, органів, військових, будинків сімейного типу ми передаємо такі матеріальні цінності”, – каже Західного міжрегіонального управління Міністерства ЮстиціїАкції передачі майна влаштовуватимуть систематично. Сайт – всеукраїнський, тож отримати таку допомогу можуть не лише волинські організації. Тобто, подати заявку можна із будь-якої області.

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