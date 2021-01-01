Коронавірус на Волині: 412 людей захворіли, 5 – померли

За минулу добу на Волині зареєстрували 412 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 305 хворих:Луцька ТГ – 222 хворихБоратинська ТГ – 19 хворихБерестечківська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 11 хворихКіверцівська ТГ - 8 хворихКолківська ТГ – 1 хворийКопачівська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихОлицька ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 16 хворихРожищенська ТГ – 3 хворихТорчинська ТГ – 8 хворихЦуманська ТГ – 4 хворих– 49 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 7 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворихІваничівська ТГ– 1 хворийЛитовезька ТГ - 2 хворихЛокачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 25 хворихПавлівська ТГ– 3 хворихПоромівська ТГ – 5 хворихУстилузька ТГ – 3 хворих– 7 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 4 хворихМаневицька ТГ – 2 хворихСошичненська ТГ – 1 хворий– 51 хворих:Велимчанська ТГ – 1 хворийВишнівська ТГ – 3 хворихГолобська ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 7 хворихДубечненська ТГ – 4 хворихЗабродівська ТГ – 3 хворихКовельська ТГ – 7 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 3 хворихРатнівська ТГ – 8 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 11 хворихГоспіталізували – 33 хворих, 379 – лікується амбулаторно.Усього станом на 17 грудня в області зареєстрували 101 170 випадків.Одужали – 94 768 осіб (за останню добу – 726).Летальних випадків (осіб) – 2119, з них за останню добу – 5:Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (1), Олицька ТГ (1).Володимир-Волинський район – 1 випадок: Володимир-Волинська ТГ (1).Камінь-Каширський район - 2 випадки: Любешівській ТГ (2).Методом ПЛР всього обстежено 399833 особи, за останню добу – 622 особи.За добу 16 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3326 щеплень. Першою дозою щепили 988 осіб та другою дозою – 2338 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 312 559 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 268 329 людей. Загалом провели 580 888 щеплень.