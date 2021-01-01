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Коронавірус на Волині: 412 людей захворіли, 5 – померли

Коронавірус на Волині: 412 людей захворіли, 5 – померли
За минулу добу на Волині зареєстрували 412 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 305 хворих:

Луцька ТГ – 222 хворих
Боратинська ТГ – 19 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 11 хворих
Ківерцівська ТГ - 8 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Торчинська ТГ – 8 хворих
Цуманська ТГ – 4 хворих

Володимир-Волинський район – 49 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ– 1 хворий
Литовезька ТГ - 2 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 25 хворих
Павлівська ТГ– 3 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ – 3 хворих

Камінь-Каширський район – 7 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Сошичненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 51 хворих:

Велимчанська ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 7 хворих
Дубечненська ТГ – 4 хворих
Забродівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 7 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 8 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 11 хворих

Госпіталізували – 33 хворих, 379 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 17 грудня в області зареєстрували 101 170 випадків.

Одужали – 94 768 осіб (за останню добу – 726).

Летальних випадків (осіб) – 2119, з них за останню добу – 5:

Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (1), Олицька ТГ (1).
Володимир-Волинський район – 1 випадок: Володимир-Волинська ТГ (1).
Камінь-Каширський район - 2 випадки: Любешівській ТГ (2).
Методом ПЛР всього обстежено 399833 особи, за останню добу – 622 особи.

За добу 16 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3326 щеплень. Першою дозою щепили 988 осіб та другою дозою – 2338 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 312 559 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 268 329 людей. Загалом провели 580 888 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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