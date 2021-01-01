Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:45
Зранку 17 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 78 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 66 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 - в реанімації, 3 - під апаратом ШВЛ. З усіх госпіталізованих 5 хворих - у критичному стані, 35 - у важкому. За минулу добу поступили 4 людей, виписали 8-х, хворі видихали 2 тонни кисню, залишалося трохи більше 18 тонн.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 66 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 - в реанімації, 3 - під апаратом ШВЛ. З усіх госпіталізованих 5 хворих - у критичному стані, 35 - у важкому. За минулу добу поступили 4 людей, виписали 8-х, хворі видихали 2 тонни кисню, залишалося трохи більше 18 тонн.
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