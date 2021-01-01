Бив ногами і руками: повідомили деталі вбивства чоловіка на Волині
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Учора, 16 грудня, вранці в дворі будинку у селищі Іваничі місцеві жителі виявили труп 61-річного жителя Володимир-Волинського району. Для з’ясування всіх обставин на місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час огляду тіла загиблого правоохоронці виявили видимі тілесні ушкодження. Його направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть наступила внаслідок їх отримання.
Поліцейські з’ясували, що інцидент трапився ввечері 15 грудня. Після вживання спиртного у постраждалого виник конфлікт із 37-річним місцевим жителем. Під час сварки чоловік наніс множинні удари загиблому руками та ногами у квартирі і, згодом, на вулиці.
Від отриманих травм 61-річний волинянин помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили гаманець із грошима та банківськими кратками потерпілого.
Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності і зараз перебуває на умовному терміні відбування покарання.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час огляду тіла загиблого правоохоронці виявили видимі тілесні ушкодження. Його направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть наступила внаслідок їх отримання.
Поліцейські з’ясували, що інцидент трапився ввечері 15 грудня. Після вживання спиртного у постраждалого виник конфлікт із 37-річним місцевим жителем. Під час сварки чоловік наніс множинні удари загиблому руками та ногами у квартирі і, згодом, на вулиці.
Від отриманих травм 61-річний волинянин помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили гаманець із грошима та банківськими кратками потерпілого.
Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності і зараз перебуває на умовному терміні відбування покарання.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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