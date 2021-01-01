Бив ногами і руками: повідомили деталі вбивства чоловіка на Волині





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Під час огляду тіла загиблого правоохоронці виявили видимі тілесні ушкодження. Його направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть наступила внаслідок їх отримання.



Поліцейські з’ясували, що інцидент трапився ввечері 15 грудня. Після вживання спиртного у постраждалого виник конфлікт із 37-річним місцевим жителем. Під час сварки чоловік наніс множинні удари загиблому руками та ногами у квартирі і, згодом, на вулиці.



Від отриманих травм 61-річний волинянин помер.



Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили гаманець із грошима та банківськими кратками потерпілого.



Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності і зараз перебуває на умовному терміні відбування покарання.



Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 грудня, вранці в дворі будинку у селищі Іваничі місцеві жителі виявили труп 61-річного жителя Володимир-Волинського району . Для з’ясування всіх обставин на місце пригоди направилась слідчо-оперативна група поліції.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час огляду тіла загиблого правоохоронці виявили видимі тілесні ушкодження. Його направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть наступила внаслідок їх отримання.Поліцейські з’ясували, що інцидент трапився ввечері 15 грудня. Після вживання спиртного у постраждалого виник конфлікт із 37-річним місцевим жителем. Під час сварки чоловік наніс множинні удари загиблому руками та ногами у квартирі і, згодом, на вулиці.Від отриманих травм 61-річний волинянин помер.Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили гаманець із грошима та банківськими кратками потерпілого.Слід відзначити, що правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності і зараз перебуває на умовному терміні відбування покарання.Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

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