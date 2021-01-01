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Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО

Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО
На Волині два легкові автомобілі потрапили у ґрунтову колію, а рейсовий автобус «Нововолинськ - Локачі» з’їхав з дороги на узбіччя, вкрите талим снігом, та не зміг продовжити рух.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

16 грудня о 23:45 до Служби 101 надійшло повідомлення, що біля села Губин Затурцівської сільської громади Володимир-Волинського району два легкові автомобілі потрапили у ґрунтову колію та застрягли на бездоріжжі. У одному легковику перебували троє людей, в іншому - ще четверо й піврічне немовля.
Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО

За викликом до місця події прибули рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. За допомогою троса вони відбуксирували транспортні засоби на стійку ділянку автодороги.
Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО

17 грудня о 8:10 у селі Крухиничі Володимир-Волинського району рейсовий автобус «Нововолинськ - Локачі» з’їхав з дороги на узбіччя, вкрите талим снігом, та не зміг продовжити рух. В автобусі перебували водій та 20 пасажирів. Рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі, які прибули на допомогу, відбуксирували транспортний засіб на стійку ділянку автодороги, після чого той продовжив рух за маршрутом.

Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО

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Теги: Волинь, рятувальники, автобус, авто
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