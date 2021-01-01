Волиняни здобули золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. ФОТО

У Сумах протягом 15-16 грудня 2021 року відбулися Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'яті ЗТУ С.Операйло. У змаганнях участь взяло 18 команд з різних куточків України, в тому числі й команда Волинської області, яка здобула у актив області 6 медалей різного ґатунку.Про це інформують у пресслужбі ОДА.Зокрема, володарями золотих нагород стали:у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:19.59;у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 14:48.11.Срібні медалі виборолитау бігові на дистанції 3000 м.Почесні бронзові місця п’єдесталів посілиу спортивній ходьбі на дистанції 3000 м та Андрій Матюк у бігові на дистанції 1500 мТренують волинських спортсменів