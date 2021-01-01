Волиняни здобули золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У Сумах протягом 15-16 грудня 2021 року відбулися Всеукраїнські змагання з легкої атлетики пам'яті ЗТУ С.Операйло. У змаганнях участь взяло 18 команд з різних куточків України, в тому числі й команда Волинської області, яка здобула у актив області 6 медалей різного ґатунку.
Про це інформують у пресслужбі ОДА.
Зокрема, володарями золотих нагород стали:
Едуард Муравський у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:19.59;
Оксана Лук’янович у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 14:48.11.
Срібні медалі вибороли Катерина Причиніч та Андрій Матюк у бігові на дистанції 3000 м.
Почесні бронзові місця п’єдесталів посіли Анна Матрунчик у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м та Андрій Матюк у бігові на дистанції 1500 м
Тренують волинських спортсменів Борисюк В.І., Борисюк О.С.
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Про це інформують у пресслужбі ОДА.
Зокрема, володарями золотих нагород стали:
Едуард Муравський у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:19.59;
Оксана Лук’янович у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 14:48.11.
Срібні медалі вибороли Катерина Причиніч та Андрій Матюк у бігові на дистанції 3000 м.
Почесні бронзові місця п’єдесталів посіли Анна Матрунчик у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м та Андрій Матюк у бігові на дистанції 1500 м
Тренують волинських спортсменів Борисюк В.І., Борисюк О.С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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