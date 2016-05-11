Громада на Волині виграла в європейському конкурсі від U-LEAD
Сьогодні, 11:52
Ковельська територіальна громада обрана Програмою «U-LEAD з Європою» для надання експертної підтримки у розробці стратегії розвитку. Загалом відібрали 96 територіальних громад з усіх областей України.
Про це йдеться на сайті міськради.
Представники громади пройдуть річний онлайн цикл із покрокової розробки стратегії розвитку, а також отримають консультативну підтримку експерта в підготовці та проведенні засідань робочої групи, що працюватиме над розробкою стратегії. У результаті отримаємо дієвий стратегічний документ.
Головною метою стратегії є забезпечення сталого розвитку громади, стабільного покращення якості життя населення та підвищення рівня її конкурентоспроможності шляхом проведення стратегічного аналізу території громади, визначення стратегічних пріоритетів розвитку та алгоритмів дій і джерел їх фінансування задля досягнення цих пріоритетів.
Тому зазначені у стратегії напрямки розвитку стануть керівними принципами для всіх заходів, які органи місцевого самоврядування повинні реалізувати.
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Про це йдеться на сайті міськради.
Представники громади пройдуть річний онлайн цикл із покрокової розробки стратегії розвитку, а також отримають консультативну підтримку експерта в підготовці та проведенні засідань робочої групи, що працюватиме над розробкою стратегії. У результаті отримаємо дієвий стратегічний документ.
Головною метою стратегії є забезпечення сталого розвитку громади, стабільного покращення якості життя населення та підвищення рівня її конкурентоспроможності шляхом проведення стратегічного аналізу території громади, визначення стратегічних пріоритетів розвитку та алгоритмів дій і джерел їх фінансування задля досягнення цих пріоритетів.
Тому зазначені у стратегії напрямки розвитку стануть керівними принципами для всіх заходів, які органи місцевого самоврядування повинні реалізувати.
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