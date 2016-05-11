Громада на Волині виграла в європейському конкурсі від U-LEAD

Ковельська територіальна громада обрана Програмою «U-LEAD з Європою» для надання експертної підтримки у розробці стратегії розвитку. Загалом відібрали 96 територіальних громад з усіх областей України.Про це йдеться на сайті міськради.Представники громади пройдуть річний онлайн цикл із покрокової розробки стратегії розвитку, а також отримають консультативну підтримку експерта в підготовці та проведенні засідань робочої групи, що працюватиме над розробкою стратегії. У результаті отримаємо дієвий стратегічний документ.Головною метою стратегії є забезпечення сталого розвитку громади, стабільного покращення якості життя населення та підвищення рівня її конкурентоспроможності шляхом проведення стратегічного аналізу території громади, визначення стратегічних пріоритетів розвитку та алгоритмів дій і джерел їх фінансування задля досягнення цих пріоритетів.Тому зазначені у стратегії напрямки розвитку стануть керівними принципами для всіх заходів, які органи місцевого самоврядування повинні реалізувати.