вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через скарги водіїв щодо білого осаду у Луцьку перевірили повітря біля двох підприємств

Через скарги водіїв щодо білого осаду у Луцьку перевірили повітря біля двох підприємств
У зв’язку зі скаргами мешканців мікрорайонів Вересневе, ЛПЗ та вул. Львівської міста Луцька на наявність в повітрі домішок білого кольору, які осідають на автомобілях та не відмиваються спеціалісти провели низку лабораторних досліджень щодо якості атмосферного повітря в межах санітарно-захисних зон: ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» та ТзОВ «Вілія-продукт».

Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Нагадаємо, також мер Луцька Ігор Поліщук вимагав з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ

З метою з’ясування обставин, які стали причиною звернень громадян, на адресу керівників вказаних підприємств надіслано запити стосовно надання підтверджуючих матеріалів щодо контролю якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони об’єктів та на території найближчих забудов, що передбачено пунктом 5.4 ДСП 173-96.

Згідно представлених результатів лабораторних досліджень, вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідає вимогам санітарних норм.

Додатково Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області 26.11.2021 року організувало проведення лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на вміст наступних забруднюючих речовин: пил, ангідрид сірчистий, азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглецю діоксид.

Під час роботи підприємств спеціалісти Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби відібрали 6 проб повітря біля житлових будинків № 2, 18 по вулиці Ранковій, № 8, 11 по вул. Корольова, поблизу загальноосвітньої школи I-III ст. № 16 та дошкільного навчального закладу № 8.

Відповідно до протоколів дослідження атмосферного повітря населених місць від 29.11.2021 №№ 83 2021-88 2021, виявлені максимально разові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідають значенням гігієнічних регламентів «Гранично-допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 52 від 14.01.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гнідавський цукровий завод, Держспоживслужба, білий осад, перевірили повітря
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Громада на Волині виграла в європейському конкурсі від U-LEAD
Сьогодні, 11:52
Через скарги водіїв щодо білого осаду у Луцьку перевірили повітря біля двох підприємств
Сьогодні, 11:40
Застрягли на бездоріжжі: на Волині рятувальники відбуксирували два авто й рейсовий автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Бив ногами і руками: повідомили деталі вбивства чоловіка на Волині
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Мер Луцька вимагає з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ Мер Луцька вимагає з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ
01 грудень, 10:45
«Диміло і димітиме», – очільники Гнідавського цукрового заводу про чорний дим. ВІДЕО «Диміло і димітиме», – очільники Гнідавського цукрового заводу про чорний дим. ВІДЕО
26 травень, 09:59
Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу Помер колишній керівник Гнідавського цукрового заводу
22 травень, 13:20
Призначили нового керівника Гнідавського цукрового заводу Призначили нового керівника Гнідавського цукрового заводу
28 січень, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз» обстежив цьогоріч більше 8 тис км газових мереж
Сьогодні, 12:47
 0
У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
 0
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
 0
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8