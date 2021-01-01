Через скарги водіїв щодо білого осаду у Луцьку перевірили повітря біля двох підприємств





Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



Нагадаємо, також мер Луцька Ігор Поліщук



З метою з’ясування обставин, які стали причиною звернень громадян, на адресу керівників вказаних підприємств надіслано запити стосовно надання підтверджуючих матеріалів щодо контролю якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони об’єктів та на території найближчих забудов, що передбачено пунктом 5.4 ДСП 173-96.



Згідно представлених результатів лабораторних досліджень, вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідає вимогам санітарних норм.



Додатково Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області 26.11.2021 року організувало проведення лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на вміст наступних забруднюючих речовин: пил, ангідрид сірчистий, азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглецю діоксид.



Під час роботи підприємств спеціалісти Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби відібрали 6 проб повітря біля житлових будинків № 2, 18 по вулиці Ранковій, № 8, 11 по вул. Корольова, поблизу загальноосвітньої школи I-III ст. № 16 та дошкільного навчального закладу № 8.



Відповідно до протоколів дослідження атмосферного повітря населених місць від 29.11.2021 №№ 83 2021-88 2021, виявлені максимально разові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідають значенням гігієнічних регламентів «Гранично-допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 52 від 14.01.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку зі скаргами мешканців мікрорайонів Вересневе, ЛПЗ та вул. Львівської міста Луцька на наявність в повітрі домішок білого кольору, які осідають на автомобілях та не відмиваються спеціалісти провели низку лабораторних досліджень щодо якості атмосферного повітря в межах санітарно-захисних зон: ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» та ТзОВ «Вілія-продукт».Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Нагадаємо, також мер Луцька вимагав з’ясувати , звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗЗ метою з’ясування обставин, які стали причиною звернень громадян, на адресу керівників вказаних підприємств надіслано запити стосовно надання підтверджуючих матеріалів щодо контролю якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони об’єктів та на території найближчих забудов, що передбачено пунктом 5.4 ДСП 173-96.Згідно представлених результатів лабораторних досліджень, вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідає вимогам санітарних норм.Додатково Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області 26.11.2021 року організувало проведення лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на вміст наступних забруднюючих речовин: пил, ангідрид сірчистий, азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглецю діоксид.Під час роботи підприємств спеціалісти Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби відібрали 6 проб повітря біля житлових будинків № 2, 18 по вулиці Ранковій, № 8, 11 по вул. Корольова, поблизу загальноосвітньої школи I-III ст. № 16 та дошкільного навчального закладу № 8.Відповідно до протоколів дослідження атмосферного повітря населених місць від 29.11.2021 №№ 83 2021-88 2021, виявлені максимально разові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідають значенням гігієнічних регламентів «Гранично-допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 52 від 14.01.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439.

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