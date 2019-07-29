У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
У п'ятницю, 17 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу в Раді розповів, що в опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до 2000 грн і вище.
Про це пише Слово і Діло.
«В опалювальному сезоні 2020-21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021-22 років очікується на рівні 2000 грн і вище», - сказав прем'єр.
Нагадаємо, у Держбюджеті на 2022 рік загальна сума, яку передбачається спрямувати на житлові субсидії, становить 38,4 млрд гривень.
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Про це пише Слово і Діло.
«В опалювальному сезоні 2020-21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021-22 років очікується на рівні 2000 грн і вище», - сказав прем'єр.
Нагадаємо, у Держбюджеті на 2022 рік загальна сума, яку передбачається спрямувати на житлові субсидії, становить 38,4 млрд гривень.
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