У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон

Денис Шмигаль під час виступу в Раді розповів, що в опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до 2000 грн і вище.



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«В опалювальному сезоні 2020-21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021-22 років очікується на рівні 2000 грн і вище», - сказав прем'єр.



Нагадаємо, у Держбюджеті на 2022 рік загальна сума, яку передбачається спрямувати на житлові субсидії, становить 38,4 млрд гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 17 грудня, прем’єр-міністр Українипід час виступу в Раді розповів, що в опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до 2000 грн і вище.Про це пише Слово і Діло. «В опалювальному сезоні 2020-21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021-22 років очікується на рівні 2000 грн і вище», - сказав прем'єр.Нагадаємо, у Держбюджеті на 2022 рік загальна сума, яку передбачається спрямувати на житлові субсидії, становить 38,4 млрд гривень.

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