вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон

У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
У п'ятницю, 17 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу в Раді розповів, що в опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до 2000 грн і вище.

Про це пише Слово і Діло.

«В опалювальному сезоні 2020-21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021-22 років очікується на рівні 2000 грн і вище», - сказав прем'єр.

Нагадаємо, у Держбюджеті на 2022 рік загальна сума, яку передбачається спрямувати на житлові субсидії, становить 38,4 млрд гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидії, опалювальний сезон, Денис Шмигаль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волиньгаз» обстежив цьогоріч більше 8 тис км газових мереж
Сьогодні, 12:47
У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО
Сьогодні, 12:23
У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
Назвали середній розмір субсидій у поточному опалювальному сезоні Назвали середній розмір субсидій у поточному опалювальному сезоні
02 листопад, 16:59
Шмигаль похвалив Волинь через опалювальний сезон Шмигаль похвалив Волинь через опалювальний сезон
29 жовтень, 18:00
Субсидії дадуть ще одному мільйону українців Субсидії дадуть ще одному мільйону українців
29 липень, 2019, 17:06
Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО Список розширили: хто з жителів Луцької громади зможе отримати житлові субсидії. ВІДЕО
26 листопад, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз» обстежив цьогоріч більше 8 тис км газових мереж
Сьогодні, 12:47
 0
У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
 0
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
 0
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8