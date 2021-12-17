У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою





Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу», пише



«Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Наша мета-70%... Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові» - зазначив він.



Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців незабаром почнуть вакцинувати третьою дозою вакцини від коронавірусу. Але, швидше за все, все-таки не раніше, ніж в Україні набереться 70% вакцинованих. Хоча бустерні щеплення вже готові робити.Про це заявив міністр охорони здоров'яв ефірі «Право на владу», пише Слово і Діло. «Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Наша мета-70%... Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові» - зазначив він.Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року.

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