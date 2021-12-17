вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою

У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою
Українців незабаром почнуть вакцинувати третьою дозою вакцини від коронавірусу. Але, швидше за все, все-таки не раніше, ніж в Україні набереться 70% вакцинованих. Хоча бустерні щеплення вже готові робити.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу», пише Слово і Діло.

«Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Наша мета-70%... Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові» - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бустерні дози, Віктор Ляшко, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І коліть хоч 7 доз за 1 раз.
Відповісти
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
Сьогодні, 19:30
У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою
Сьогодні, 19:00
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Схожі новини
Українцям розповіли, чи буде безкоштовною вакцинація наступного року Українцям розповіли, чи буде безкоштовною вакцинація наступного року
26 жовтень, 16:21
Відомо, коли регіони отримають американську та інші вакцини від COVID-19 Відомо, коли регіони отримають американську та інші вакцини від COVID-19
19 липень, 15:46
Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19 Повідомили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на COVID-19
12 лютий, 10:00
МОЗ доповнило перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою МОЗ доповнило перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою
Сьогодні, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку 19 грудня засвітять головну ялинку міста
Сьогодні, 19:30
 0
У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою
Сьогодні, 19:00
 0
У центрі Луцька встановили новорічні ковані фігури. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
У громаді на Волині комунальне підприємство роздавало подарунки. ФОТО
Сьогодні, 18:06
 0
Медіа
відео
1/8