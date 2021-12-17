У МОЗ розповіли, за якої умови українців вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою
Сьогодні, 19:00
Українців незабаром почнуть вакцинувати третьою дозою вакцини від коронавірусу. Але, швидше за все, все-таки не раніше, ніж в Україні набереться 70% вакцинованих. Хоча бустерні щеплення вже готові робити.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу», пише Слово і Діло.
«Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Наша мета-70%... Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові» - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року.
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Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу», пише Слово і Діло.
«Ми говоримо про третю бустерну дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча б 70%. Сьогодні у нас вакциновано дорослого населення 40%. Наша мета-70%... Чи буде бустерна доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові» - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І коліть хоч 7 доз за 1 раз.
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