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Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень

Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Учора, 16 грудня, працівники державної лісової охорони ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» виявили факт самовільної порубки у Локачинському лісництві.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Встановили і особи лісопорушників – це троє місцевих жителів Затурцівської громади. Чоловіки своїми діями завдали збитків державі на суму майже 43 тисячі гривень.

На місці працювала поліція. Триває слідство.

Зазначають, що за такі збитки вже передбачена кримінальна відповідальність.
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень

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Теги: незаконна порубка лісу, Володимирщина, ВОУЛМГ
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