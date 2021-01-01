Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень





Про це інформують у пресслужбі відомства.



Встановили і особи лісопорушників – це троє місцевих жителів Затурцівської громади. Чоловіки своїми діями завдали збитків державі на суму майже 43 тисячі гривень.



На місці працювала поліція. Триває слідство.



Зазначають, що за такі збитки вже передбачена кримінальна відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 грудня, працівники державної лісової охорони ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» виявили факт самовільної порубки у Локачинському лісництві.Про це інформують у пресслужбі відомства.Встановили і особи лісопорушників – це троє місцевих жителів Затурцівської громади. Чоловіки своїми діями завдали збитків державі на суму майже 43 тисячі гривень.На місці працювала поліція. Триває слідство.Зазначають, що за такі збитки вже передбачена кримінальна відповідальність.

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