Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
Учора, 16 грудня, працівники державної лісової охорони ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» виявили факт самовільної порубки у Локачинському лісництві.
Про це інформують у пресслужбі відомства.
Встановили і особи лісопорушників – це троє місцевих жителів Затурцівської громади. Чоловіки своїми діями завдали збитків державі на суму майже 43 тисячі гривень.
На місці працювала поліція. Триває слідство.
Зазначають, що за такі збитки вже передбачена кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі відомства.
Встановили і особи лісопорушників – це троє місцевих жителів Затурцівської громади. Чоловіки своїми діями завдали збитків державі на суму майже 43 тисячі гривень.
На місці працювала поліція. Триває слідство.
Зазначають, що за такі збитки вже передбачена кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО
Сьогодні, 12:23
У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Громада на Волині виграла в європейському конкурсі від U-LEAD
Сьогодні, 11:52
Медіа