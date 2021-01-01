вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО

У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Філія Центру надання адміністративних послуг м. Луцька відкрилась за адресою вул. Ковельська, 53, на першому поверсі.

Про це повідомляє пресслужба Луцької райради.

Як розповіла директор ЦНАПу м. Луцька Лариса Карп’як, два тижні тому філію відкрили у приміщенні РАЦСу, за адресою – проспект Соборності, 18, а сьогодні, 17 грудня, – у приміщенні районної ради.

«Працівники філії надаватимуть адмінпослуги із архітектури, земельних питань, нерухомості, прописки, видаватимуть свідоцтва про народження, шлюб, смерть. Одним словом, надаватимуть усі послуги, окрім видачі паспортів та посвідчень водія», - зауважила Лариса Карп’як.
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, радник голови Юрій Ройко та депутати райради привітали працівників ЦНАПу із відкриттям ще однієї філії та подякували за те, що адміністративні послуги стали доступнішими та ще більш наближеними до мешканців Луцької територіальної громади.
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ЦНАП, філія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Громада на Волині виграла в європейському конкурсі від U-LEAD
Сьогодні, 11:52
Через скарги водіїв щодо білого осаду у Луцьку перевірили повітря біля двох підприємств
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
У Луцьку відкривають другу філію ЦНАПу У Луцьку відкривають другу філію ЦНАПу
13 грудень, 15:26
У Луцьку відкривають першу філію ЦНАПу У Луцьку відкривають першу філію ЦНАПу
30 листопад, 17:10
У Луцьку планують відкрити ще дві філії ЦНАПу. АДРЕСИ У Луцьку планують відкрити ще дві філії ЦНАПу. АДРЕСИ
22 листопад, 13:32
У Луцькому ЦНАПі запровадили нові послуги: які саме У Луцькому ЦНАПі запровадили нові послуги: які саме
19 листопад, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз» обстежив цьогоріч більше 8 тис км газових мереж
Сьогодні, 12:47
 0
У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
У Раді повідомили розмір субсидій на опалювальний сезон
Сьогодні, 12:14
 0
Волиняни незаконно нарубали лісу на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:04
 0
У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8