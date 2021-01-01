У приміщенні Луцької районної ради запрацював міський ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Філія Центру надання адміністративних послуг м. Луцька відкрилась за адресою вул. Ковельська, 53, на першому поверсі.
Про це повідомляє пресслужба Луцької райради.
Як розповіла директор ЦНАПу м. Луцька Лариса Карп’як, два тижні тому філію відкрили у приміщенні РАЦСу, за адресою – проспект Соборності, 18, а сьогодні, 17 грудня, – у приміщенні районної ради.
«Працівники філії надаватимуть адмінпослуги із архітектури, земельних питань, нерухомості, прописки, видаватимуть свідоцтва про народження, шлюб, смерть. Одним словом, надаватимуть усі послуги, окрім видачі паспортів та посвідчень водія», - зауважила Лариса Карп’як.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, радник голови Юрій Ройко та депутати райради привітали працівників ЦНАПу із відкриттям ще однієї філії та подякували за те, що адміністративні послуги стали доступнішими та ще більш наближеними до мешканців Луцької територіальної громади.
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Про це повідомляє пресслужба Луцької райради.
Як розповіла директор ЦНАПу м. Луцька Лариса Карп’як, два тижні тому філію відкрили у приміщенні РАЦСу, за адресою – проспект Соборності, 18, а сьогодні, 17 грудня, – у приміщенні районної ради.
«Працівники філії надаватимуть адмінпослуги із архітектури, земельних питань, нерухомості, прописки, видаватимуть свідоцтва про народження, шлюб, смерть. Одним словом, надаватимуть усі послуги, окрім видачі паспортів та посвідчень водія», - зауважила Лариса Карп’як.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, радник голови Юрій Ройко та депутати райради привітали працівників ЦНАПу із відкриттям ще однієї філії та подякували за те, що адміністративні послуги стали доступнішими та ще більш наближеними до мешканців Луцької територіальної громади.
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