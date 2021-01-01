В яких країнах краще зареєструвати IT-компанію*





На які критерії дивляться під час вибору країни

Якщо досвіду в таких питаннях немає, вигідніше одразу звернутися до фахівців, які допоможуть розібратися у нюансах. Наприклад, ви можете отримати консультації у команди Beforis. Це легко зробити за посиланням



А враховують під час пошуку країни таке:



• розміри податків та їхній тип;

•відсутність податків на дивіденди та приріст капіталу;

• можливість зареєструвати бізнес дистанційно;

• можливість так само дистанційно відкрити рахунок у банку та отримати всі необхідні умови без фізичного офісу в країні.



Звичайно, вимог часто більше — це лише ті, що лежать на поверхні. Як приклад наведемо дві країни, які відповідають цьому списку.



Естонія

Ця країна взяла активний курс на розвиток у рамках "цифрової держави". Завдяки цьому вдалося звести бюрократію нанівець. Власники IT-бізнесів мають можливість відкривати компанії в Естонії, перебуваючи у будь-якій точці світу, будучи громадянами будь-якої країни. Все оформляється швидко та безболісно, особливо за участю фахівців. Податкова ставка в цій країні становить 20%, а на нерозподілений прибуток вона дорівнює нулю.



З урахуванням інших умов, що діють в Естонії, реєстрація в цій країні більше підходить для невеликих компаній та фрілансерів, які бажають мінімізувати витрати на реєстрацію та на подальше утримання зарубіжної компанії.



Кіпр

Ще одна країна, приваблива для IT-бізнесменів, — це Кіпр. Вона перебуває в ЄС і відрізняється чудовими умовами: низькими ставками, а також можливістю уникнути подвійних податків із багатьма країнами.



Податок на прибуток на Кіпрі становить 12,5%, а для окремих видів бізнесу, пов'язаного з IT, є гарні пільги.



Це лише приклади країн та дуже коротка інформація про те, які умови можна отримати при реєстрації бізнесу. Розбиратися в цьому питанні слід докладніше, та команда Beforis у цьому допоможе. А ще фахівці запропонують інші напрямки, зважаючи на те, які саме умови потрібні для конкретного IT-бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. IT-бізнес — це перспективний напрямок, інтерес до якого зростає щороку. А якщо врахувати його орієнтацію на віртуальні рішення, то це справа, яку практично повністю (або навіть на 100%) можна вести дистанційно. Для багатьох, хто відкриває IT-компанії, постає питання про те, чи можна це зробити за кордоном. І якщо можна, то які країни для цього підходять найкраще.Якщо досвіду в таких питаннях немає, вигідніше одразу звернутися до фахівців, які допоможуть розібратися у нюансах. Наприклад, ви можете отримати консультації у команди Beforis. Це легко зробити за посиланням https://beforis.com/registraciya-kompanij/ . Робота з фахівцями вигідна, тому що вони беруть на себе всі завдання та забезпечують повний супровід під час реєстрації.А враховують під час пошуку країни таке:• розміри податків та їхній тип;•відсутність податків на дивіденди та приріст капіталу;• можливість зареєструвати бізнес дистанційно;• можливість так само дистанційно відкрити рахунок у банку та отримати всі необхідні умови без фізичного офісу в країні.Звичайно, вимог часто більше — це лише ті, що лежать на поверхні. Як приклад наведемо дві країни, які відповідають цьому списку.Ця країна взяла активний курс на розвиток у рамках "цифрової держави". Завдяки цьому вдалося звести бюрократію нанівець. Власники IT-бізнесів мають можливість відкривати компанії в Естонії, перебуваючи у будь-якій точці світу, будучи громадянами будь-якої країни. Все оформляється швидко та безболісно, особливо за участю фахівців. Податкова ставка в цій країні становить 20%, а на нерозподілений прибуток вона дорівнює нулю.З урахуванням інших умов, що діють в Естонії, реєстрація в цій країні більше підходить для невеликих компаній та фрілансерів, які бажають мінімізувати витрати на реєстрацію та на подальше утримання зарубіжної компанії.Ще одна країна, приваблива для IT-бізнесменів, — це Кіпр. Вона перебуває в ЄС і відрізняється чудовими умовами: низькими ставками, а також можливістю уникнути подвійних податків із багатьма країнами.Податок на прибуток на Кіпрі становить 12,5%, а для окремих видів бізнесу, пов'язаного з IT, є гарні пільги.Це лише приклади країн та дуже коротка інформація про те, які умови можна отримати при реєстрації бізнесу. Розбиратися в цьому питанні слід докладніше, та команда Beforis у цьому допоможе. А ще фахівці запропонують інші напрямки, зважаючи на те, які саме умови потрібні для конкретного IT-бізнесу.

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