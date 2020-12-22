У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО
Сьогодні, 12:23
17 грудня в приміщенні Міністерства інфраструктури України мер Луцька Ігор Поліщук підписав з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 155 тис євро в рамках «Проєкту міський громадський транспорт України». Від Європейського інвестиційного банку грантову угоду підписав Жан-Ерік Де Загон.
Про це повідомляє Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
Отримані грантові кошти буде спрямовано на будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною понад 2 км з встановленням 50-ти залізобетонних опор та облаштуванням 3-х тролейбусних зупинок.
Це дасть можливість:
- безперебійно здійснювати вихід тролейбусів на лінію по всіх маршрутах міста, заїзд в депо, у випадку аварійних ситуації чи заторів на існуючих лініях;
- з’єднати існуючі тролейбусні мережі від вул. Станіславського до вул. Львівської, що підвищить транспортну доступність центрів тяжіння: заводів «Кромберг енд Шуберт Україна», «СКФ-Україна», Нового ринку тощо.
- організувати транспортний пересадковий вузол на Автостанції №2.
- скоротити добовий пробіг 5-ти тролейбусів на 100 км,
- усунути дублювання тролейбусних маршрутів,
- замістити орієнтовно 35 автобусів середньої пасажироміскості 12-ма тролейбусами.
Встановлення трьох нових поворотних стрілок на перехрестях вул. Потебні – вул. Львівська; вул. Б. Хмельницького — вул. Ковельська; пр. Відродження – вул. Рівненська дасть можливість оптимізувати існуючі та запустити нові тролейбусні маршрути, скоротить добовий пробіг 7-ми тролейбусів на 100 км.
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Про це повідомляє Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
Отримані грантові кошти буде спрямовано на будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною понад 2 км з встановленням 50-ти залізобетонних опор та облаштуванням 3-х тролейбусних зупинок.
Це дасть можливість:
- безперебійно здійснювати вихід тролейбусів на лінію по всіх маршрутах міста, заїзд в депо, у випадку аварійних ситуації чи заторів на існуючих лініях;
- з’єднати існуючі тролейбусні мережі від вул. Станіславського до вул. Львівської, що підвищить транспортну доступність центрів тяжіння: заводів «Кромберг енд Шуберт Україна», «СКФ-Україна», Нового ринку тощо.
- організувати транспортний пересадковий вузол на Автостанції №2.
- скоротити добовий пробіг 5-ти тролейбусів на 100 км,
- усунути дублювання тролейбусних маршрутів,
- замістити орієнтовно 35 автобусів середньої пасажироміскості 12-ма тролейбусами.
Встановлення трьох нових поворотних стрілок на перехрестях вул. Потебні – вул. Львівська; вул. Б. Хмельницького — вул. Ковельська; пр. Відродження – вул. Рівненська дасть можливість оптимізувати існуючі та запустити нові тролейбусні маршрути, скоротить добовий пробіг 7-ми тролейбусів на 100 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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