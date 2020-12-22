У Луцьку збудують нову тролейбусну лінію. ФОТО

Ігор Поліщук підписав з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 155 тис євро в рамках «Проєкту міський громадський транспорт України». Від Європейського інвестиційного банку грантову угоду підписав Жан-Ерік Де Загон.



Про це повідомляє Ігор Поліщук на своїй сторінці у



Отримані грантові кошти буде спрямовано на будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною понад 2 км з встановленням 50-ти залізобетонних опор та облаштуванням 3-х тролейбусних зупинок.



Це дасть можливість:



- безперебійно здійснювати вихід тролейбусів на лінію по всіх маршрутах міста, заїзд в депо, у випадку аварійних ситуації чи заторів на існуючих лініях;

- з’єднати існуючі тролейбусні мережі від вул. Станіславського до вул. Львівської, що підвищить транспортну доступність центрів тяжіння: заводів «Кромберг енд Шуберт Україна», «СКФ-Україна», Нового ринку тощо.

- організувати транспортний пересадковий вузол на Автостанції №2.

- скоротити добовий пробіг 5-ти тролейбусів на 100 км,

- усунути дублювання тролейбусних маршрутів,

- замістити орієнтовно 35 автобусів середньої пасажироміскості 12-ма тролейбусами.



Встановлення трьох нових поворотних стрілок на перехрестях вул. Потебні – вул. Львівська; вул. Б. Хмельницького — вул. Ковельська; пр. Відродження – вул. Рівненська дасть можливість оптимізувати існуючі та запустити нові тролейбусні маршрути, скоротить добовий пробіг 7-ми тролейбусів на 100 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 грудня в приміщенні Міністерства інфраструктури України мер Луцькапідписав з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 155 тис євро в рамках «Проєкту міський громадський транспорт України». Від Європейського інвестиційного банку грантову угоду підписавПро це повідомляєна своїй сторінці у фейсбуці Отримані грантові кошти буде спрямовано на будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною понад 2 км з встановленням 50-ти залізобетонних опор та облаштуванням 3-х тролейбусних зупинок.Це дасть можливість:- безперебійно здійснювати вихід тролейбусів на лінію по всіх маршрутах міста, заїзд в депо, у випадку аварійних ситуації чи заторів на існуючих лініях;- з’єднати існуючі тролейбусні мережі від вул. Станіславського до вул. Львівської, що підвищить транспортну доступність центрів тяжіння: заводів «Кромберг енд Шуберт Україна», «СКФ-Україна», Нового ринку тощо.- організувати транспортний пересадковий вузол на Автостанції №2.- скоротити добовий пробіг 5-ти тролейбусів на 100 км,- усунути дублювання тролейбусних маршрутів,- замістити орієнтовно 35 автобусів середньої пасажироміскості 12-ма тролейбусами.Встановлення трьох нових поворотних стрілок на перехрестях вул. Потебні – вул. Львівська; вул. Б. Хмельницького — вул. Ковельська; пр. Відродження – вул. Рівненська дасть можливість оптимізувати існуючі та запустити нові тролейбусні маршрути, скоротить добовий пробіг 7-ми тролейбусів на 100 км.

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