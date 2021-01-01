«Волиньгаз» обстежив цьогоріч більше 8 тис км газових мереж

Працівники АТ «Волиньгаз» провели цьогоріч комплексне приладове обстеження (КПО) більше 8 тис. км. газових мереж для стабільного та безаварійного забезпечення природним газом споживачів Волинської області.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».При комплексному приладовому обстеженні спеціалісти визначають місце знаходження та глибину закладення газопроводу (для підземних), герметичність газопроводів. А також здійснюють обстеження газопроводів на наявність корозії, визначають стан захисного ізоляційного покриття та електропотенціалу для підземних сталевих газопроводів. КПО газопроводу здійснюють по всій його довжині.Для своєчасного виявлення витоків газу та оперативної їх ліквідації фахівці «Волиньгаз» використовують високоточні компресорні витокошукачі, а також мобільну лабораторію на базі автомобіля зі встановленим високочутливим спектральним газоаналізатором.За 2021 рік завдяки мобільній лабораторії фахівці перевірили 1700 км та виявили 96 витоків газу на газопроводах.Зауважимо, що близько 70 % - це витоки, що викликані корозійним пошкодженням труби в наслідок пошкодження ізоляції, близько 20 % - витоків спричинені електрохімічною корозією, які виникають в процесі наявності змінної напруги на газопроводі .Після комплексного обстеження газових мереж працівники компанії приймають рішення щодо можливості подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів і реконструкції об’єктів системи газопостачання.Відновлення та заміну корозійних ділянок газопроводу необхідно проводити, аби це не призвело до подальшого руйнування трубопроводів та витоків газу, які несуть потенційну загрозу для експлуатації газопроводів та населенню.АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.Щорічно АТ «Волиньгаз» доставляє для 250 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу на рік. Загальна протяжність розподільних газопроводів, що обслуговує компанія, становить понад 7 тис км.