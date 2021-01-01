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На Волині судили батька школяра, який образив однокласницю

На Волині судили батька школяра, який образив однокласницю
Ратнівський райсуд оштрафував батька десятикласника за булінг однокласниці.

Про це пише zaxid.net.

Юнак регулярно принижував та цькував дівчину, підтверджені декілька таких епізодів, які сталось у період з січня по жовтень 2021 року. Зрештою, матір десятикласниці написала заяву в поліцію. Суд притягнув до відповідальності батька десятикласника та призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду від 10 грудня, учень 10-А класу НВК «ЗОШ 1-3 ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. У адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв з січня по жовтень 2021 року.

У матеріалах справи наведено декілька епізодів, які свідчать про булінг. У січні юнак написав дівчині образи та лайку в Instagram. У вересні юнак ображав дівчину, розкидав зібране нею сміття по класі, аби вона прибирала знову. У жовтні він закрив двері класу та не пускав ученицю в приміщення. Зрештою, матір потерпілої десятикласниці написала заяву в поліцію.

В суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав батька юнака винним у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив йому 850 грн штрафу. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

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Теги: булінг, суд, Волинь, оштрафував
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