На Волині судили батька школяра, який образив однокласницю





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Юнак регулярно принижував та цькував дівчину, підтверджені декілька таких епізодів, які сталось у період з січня по жовтень 2021 року. Зрештою, матір десятикласниці написала заяву в поліцію. Суд притягнув до відповідальності батька десятикласника та призначив йому 850 грн штрафу.



Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду від 10 грудня, учень 10-А класу НВК «ЗОШ 1-3 ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. У адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв з січня по жовтень 2021 року.



У матеріалах справи наведено декілька епізодів, які свідчать про булінг. У січні юнак написав дівчині образи та лайку в Instagram. У вересні юнак ображав дівчину, розкидав зібране нею сміття по класі, аби вона прибирала знову. У жовтні він закрив двері класу та не пускав ученицю в приміщення. Зрештою, матір потерпілої десятикласниці написала заяву в поліцію.



В суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав батька юнака винним у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив йому 850 грн штрафу. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ратнівський райсуд оштрафував батька десятикласника за булінг однокласниці.Про це пише zaxid.net. Юнак регулярно принижував та цькував дівчину, підтверджені декілька таких епізодів, які сталось у період з січня по жовтень 2021 року. Зрештою, матір десятикласниці написала заяву в поліцію. Суд притягнув до відповідальності батька десятикласника та призначив йому 850 грн штрафу.Як йдеться у постанові Ратнівського районного суду від 10 грудня, учень 10-А класу НВК «ЗОШ 1-3 ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. У адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв з січня по жовтень 2021 року.У матеріалах справи наведено декілька епізодів, які свідчать про булінг. У січні юнак написав дівчині образи та лайку в Instagram. У вересні юнак ображав дівчину, розкидав зібране нею сміття по класі, аби вона прибирала знову. У жовтні він закрив двері класу та не пускав ученицю в приміщення. Зрештою, матір потерпілої десятикласниці написала заяву в поліцію.В суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав батька юнака винним у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив йому 850 грн штрафу. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

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